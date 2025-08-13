Con la cosecha prácticamente ya finalizada unido a la escasez de operaciones y las vacaciones, la estabilidad vuelve a la lonja de León

Con la cosecha prácticamente ya finalizada en la provincia de León, el mercado de los cereales de invierno se encuentra estabilizado en un mes de agosto en el cual las operaciones entre compradores y vendedores se ralentizan; así pues, en la sesión de la lonja de León celebrada este miércoles 13, han repetido precio todas las categorías a diferencia de la semana pasada.

Sin embargo, el maíz ha experimentado una bajada de 2 euros en tonelada, en parte por la presión de una cosecha récord de este cereal en EE.UU, principal exportador a nivel mundial; no ha podido contrarrestar esta bajada el temor a unos menores rendimientos en Europa debidos a la ola de calor y a las elevadas temperaturas que al igual que en España sufre el resto del continente, que también se acercan a una cosecha prácticamente ya finalizada. Tampoco ayuda a estabilizar los precios la llegada de maíz brasileño de nueva cosecha a los puertos españoles que más bien seguirán presionando al maíz nacional.

Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de cotizar en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.

LONJA AGROPECUARIA DE LEÓN

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 13-08-2025

Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2017/2018)

CEREALES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Trigo Pienso 194,00 194,00 = Cebada ** 177,00 177,00 = Triticale 183,00 183,00 = Centeno 165,00 165,00 = Avena 136,00 136,00 = Maíz * 216,00 214,00 ▼

* Maíz con menos del 15% de humedad

** Cebada peso específico por encima de 60