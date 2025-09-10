Continúa la estabilidad en el sector cerealista en la lonja de León con un mercado más atento a las noticias que a hacer negocios

Continúa la estabilidad en la sesión de la lonja de León celebrada este miércoles 10, con repetición de precios en todas las categorías de cereales, los mercados están a la espera del informe USDA del mes de septiembre que se dará a conocer este viernes para ver si hay cambios significativos en la previsión de rendimientos sobre todo en maíz, que en el anterior se habían fijado en máximos históricos.

La devaluación del dólar frente al euro tampoco está ayudando a los mercados europeos, además las nuevas tensiones geopolíticas pueden tener consecuencias significativas en este sector. Asimismo, el final de los incendios ha puesto freno al aumento de las cotizaciones de los forrajes.

La campaña de alubia se está desarrollando de forma ágil y rápida, en este momento ya se ha recogido una parte importante y en los próximos días en los cuales hay una previsión de estabilidad en el tiempo, se avanzará en la misma. La variedad blanca de Riñón que es la segunda en importancia de siembra después de la Pinta, también está obteniendo unos buenos resultados de rendimientos y la calidad este año se puede considerar excepcional.

Estamos a la espera de que comience la cosecha en las fincas mas tempranas de girasol, tan pronto que tengamos un volumen significativo de las mismas incorporaremos este producto a la tabla de cotizaciones.

CEREALES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Trigo Pienso 193,00 193,00 = Cebada ** 177,00 177,00 = Triticale 183,00 183,00 = Centeno 165,00 165,00 = Avena 136,00 136,00 = Maíz * 213,00 213,00 =

* Maíz con menos del 15% de humedad

** Cebada peso específico por encima de 60

ALUBIAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg €/kg Canela S/C S/C Negra S/C S/C Palmeña Redonda S/C S/C Planchada S/C S/C Plancheta S/C S/C Pinta 1,10 1,10 = Riñón de León S/C S/C Redonda S/C S/C Pinta IGP* S/C 1,20

*Dato facilitado por El Consejo Regulador de la Alubia IGP La Bañeza-León.