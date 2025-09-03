ARANCELES
INCENDIOS
MOVILIZACIONES
PAC
CEREALES
DANA Y SEQUÍA

La demanda de las ganaderías afectadas por los incendios dispara el precio del forraje en la lonja de León, donde vuelve a cotizar la alubia

por | Sep 3, 2025 | Agricultura, CEREAL, Cereales, Destacados, Incendios

En la sesión de la lonja de León celebrada este miércoles 3 ha destacado el aumento del precio del forraje debido a la presión compradora por la demanda de las ganaderías afectadas por los incendios. Asimismo, ha comenzado a cotizar la alubia Pinta a 1,10 €/kg, se esperan unos buenos rendimientos y una calidad excepcional, paulatinamente se irán incorporando el resto de las variedades según haya transacciones significativas.

Arranca la cosecha al precio fijado mayoritariamente en los contratos entre agricultores y compradores en precampaña, este echo puede marcar una estabilidad de los mismo a medio plazo.

En la provincia de León había sembradas esta campaña 5.873 ha, de las cuales alrededor del 70% son de esta variedad que se adaptan perfectamente a las características agronómicas de nuestro suelo, además su ciclo es muy corto y por lo tanto tiene menos problemas a la hora de su recolección, la producción también está por encima del resto de variedades.

Subida del forraje debido a la presión compradora que está ejerciendo la demanda de las ganaderías afectadas por los incendios y la sequía que actualmente hay en Asturias, que tradicionalmente se surte de forrajes en la provincia leonesa, en un año en que la producción ha sido muy buena y el abastecimiento se da por asegurado.

Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de cotizar en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.

LONJA AGROPECUARIA DE LEÓN

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 03-09-2025

Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2017/2018)  

CEREALES COTIZACION

ANTERIOR

 COTIZACION

ACTUAL

 DIF.
€/t €/t
Trigo Pienso 193,00 193,00 =
Cebada ** 177,00 177,00 =
Triticale 183,00 183,00 =
Centeno 165,00 165,00 =
Avena 136,00 136,00 =
Maíz * 213,00 213,00 =

* Maíz con menos del 15% de humedad.

** Cebada peso específico por encima de 60

ALUBIAS COTIZACION

ANTERIOR

 COTIZACION

ACTUAL

 DIF.
€/kg €/kg
Canela S/C S/C
Negra S/C S/C
Palmeña Redonda S/C S/C
Planchada S/C S/C
Plancheta S/C S/C
Pinta S/C 1,10
Riñón de León S/C S/C
Redonda S/C S/C

 

FORRAJES COTIZACION

ANTERIOR

 COTIZACION

ACTUAL

 DIF.
€/t €/t
Alfalfa paquete rama 160,00 165,00
Alfalfa paquete deshidratado 200,00 210,00
Paja 1ª (Cebada) 29,00 29,00
Veza forraje de 1ª 120,00 130,00
Forraje 80,00 95,00

 

LECHE DE VACA COTIZACION

ANTERIOR

 COTIZACION

ACTUAL

 DIF.
€/Litro €/Litro  
Leche de vaca 0,520* 0,520* =

* Precio leche entregada mes julio-agosto-septiembre

3,7    materia Grasa

3,10 proteína

Certificaciones

LECHE DE OVEJA 

Y DE CABRA

 COTIZACION

ANTERIOR

 COTIZACION

ACTUAL

 DIF.
Euros/E.Q. Euros/E.Q.
Leche de oveja 0,10217* 0,10217* =
Leche de cabra 0,11119* 0,11119* =

E.Q.  Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes agosto.

Media provincia León E.Q. mes de julio leche oveja 11,18 y leche cabra 7,74 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)

OVINO COTIZACION

ANTERIOR

 COTIZACION

ACTUAL

 DIF.
€/kg Vivo €/kg Vivo  
Lechazos hasta 12 kg 7,00 7,10
Cabritos hasta 11 kg 7,00 7,10
€/Unidad €/Unidad
Corderos 12,1-15 kg 95,00 100,00
Corderos 15,1-18 kg 100,00 105,00
Corderos 18,1-23 kg 100,00 100,00 =
Corderos 23,1-27 kg 110,00 110,00 =
Corderos 27,1-35 kg 120,00 120,00 =
Ovejas vida merina 130,00 130,00 =
Ovejas vida leche 90,00 90,00 =
Ovejas vida Assaf (Sin carta) 180,00 180,00 =
€/kg Vivo €/kg Vivo
Ovejas sacrificio 1ª 1,20/1,50 1,20/1,50 =
Ovejas sacrificio 2ª 0,50/1,20 0,50/1,20 =

 

VACUNO COTIZACION

ANTERIOR

 COTIZACION

ACTUAL

 DIF.
GANADO VIDA €/Unidad €/Unidad  
Frisones      270,00      250,00
Pasteros macho (200 kg)    1.240,00    1.240,00 =
Pasteros hembra (200 kg)    1.050,00    1.050,00 =
BOVINO CARNE €/Kg. Canal €/Kg. Canal
Hembras 180-200 kg.
U 7,00 7,10
R 6,90 7,00
O 6,25 6,25 =
Hembras 201-250 kg.
U 7,00 7,10
R 6,90 7,00
O 6,25 6,25 =
Hembras más 250 kg.
U 7,00 7,10
R 6,90 7,00
O 6,25 6,25 =
Machos 200-250 kg.
U 6,90 7,00
R 6,80 6,90
O 6,25 6,25 =
Machos 251-300 kg.
U 6,90 7,00
R 6,80 6,90
O 6,25 6,25 =
Machos más de 300 kg.
U 6,90 7,00
R 6,80 6,90
O 6,25 6,25 =
VACAS SACRIFICIO €/Kg. Canal €/Kg. Canal
Fábrica y Segunda 4,00/5,00 4,00/5,00 =
Primera y Extra (Engrasada) 5,00/6,20 5,00/6,20 =

Enviar comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

×