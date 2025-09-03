La demanda de las ganaderías afectadas por los incendios dispara el precio del forraje en la lonja de León, donde vuelve a cotizar la alubia

En la sesión de la lonja de León celebrada este miércoles 3 ha destacado el aumento del precio del forraje debido a la presión compradora por la demanda de las ganaderías afectadas por los incendios. Asimismo, ha comenzado a cotizar la alubia Pinta a 1,10 €/kg, se esperan unos buenos rendimientos y una calidad excepcional, paulatinamente se irán incorporando el resto de las variedades según haya transacciones significativas.

Arranca la cosecha al precio fijado mayoritariamente en los contratos entre agricultores y compradores en precampaña, este echo puede marcar una estabilidad de los mismo a medio plazo.

En la provincia de León había sembradas esta campaña 5.873 ha, de las cuales alrededor del 70% son de esta variedad que se adaptan perfectamente a las características agronómicas de nuestro suelo, además su ciclo es muy corto y por lo tanto tiene menos problemas a la hora de su recolección, la producción también está por encima del resto de variedades.

Subida del forraje debido a la presión compradora que está ejerciendo la demanda de las ganaderías afectadas por los incendios y la sequía que actualmente hay en Asturias, que tradicionalmente se surte de forrajes en la provincia leonesa, en un año en que la producción ha sido muy buena y el abastecimiento se da por asegurado.

LONJA AGROPECUARIA DE LEÓN

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 03-09-2025

Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2017/2018)

CEREALES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Trigo Pienso 193,00 193,00 = Cebada ** 177,00 177,00 = Triticale 183,00 183,00 = Centeno 165,00 165,00 = Avena 136,00 136,00 = Maíz * 213,00 213,00 =

* Maíz con menos del 15% de humedad.

** Cebada peso específico por encima de 60

ALUBIAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg €/kg Canela S/C S/C Negra S/C S/C Palmeña Redonda S/C S/C Planchada S/C S/C Plancheta S/C S/C Pinta S/C 1,10 Riñón de León S/C S/C Redonda S/C S/C

FORRAJES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Alfalfa paquete rama 160,00 165,00 ▲ Alfalfa paquete deshidratado 200,00 210,00 ▲ Paja 1ª (Cebada) 29,00 29,00 Veza forraje de 1ª 120,00 130,00 ▲ Forraje 80,00 95,00 ▲

LECHE DE VACA COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/Litro €/Litro Leche de vaca 0,520* 0,520* =

* Precio leche entregada mes julio-agosto-septiembre

3,7 materia Grasa

3,10 proteína

LECHE DE OVEJA Y DE CABRA COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. Euros/E.Q. Euros/E.Q. Leche de oveja 0,10217* 0,10217* = Leche de cabra 0,11119* 0,11119* =

E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes agosto.

Media provincia León E.Q. mes de julio leche oveja 11,18 y leche cabra 7,74 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)

OVINO COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg Vivo €/kg Vivo Lechazos hasta 12 kg 7,00 7,10 ▲ Cabritos hasta 11 kg 7,00 7,10 ▲ €/Unidad €/Unidad Corderos 12,1-15 kg 95,00 100,00 ▲ Corderos 15,1-18 kg 100,00 105,00 ▲ Corderos 18,1-23 kg 100,00 100,00 = Corderos 23,1-27 kg 110,00 110,00 = Corderos 27,1-35 kg 120,00 120,00 = Ovejas vida merina 130,00 130,00 = Ovejas vida leche 90,00 90,00 = Ovejas vida Assaf (Sin carta) 180,00 180,00 = €/kg Vivo €/kg Vivo Ovejas sacrificio 1ª 1,20/1,50 1,20/1,50 = Ovejas sacrificio 2ª 0,50/1,20 0,50/1,20 =