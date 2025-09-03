La demanda de las ganaderías afectadas por los incendios dispara el precio del forraje en la lonja de León, donde vuelve a cotizar la alubia

En la sesión de la lonja de León celebrada este miércoles 3 ha destacado el aumento del precio del forraje debido a la presión compradora por la demanda de las ganaderías afectadas por los incendios. Asimismo, ha comenzado a cotizar la alubia Pinta a 1,10 €/kg, se esperan unos buenos rendimientos y una calidad excepcional, paulatinamente se irán incorporando el resto de las variedades según haya transacciones significativas.
Arranca la cosecha al precio fijado mayoritariamente en los contratos entre agricultores y compradores en precampaña, este echo puede marcar una estabilidad de los mismo a medio plazo.
En la provincia de León había sembradas esta campaña 5.873 ha, de las cuales alrededor del 70% son de esta variedad que se adaptan perfectamente a las características agronómicas de nuestro suelo, además su ciclo es muy corto y por lo tanto tiene menos problemas a la hora de su recolección, la producción también está por encima del resto de variedades.
Subida del forraje debido a la presión compradora que está ejerciendo la demanda de las ganaderías afectadas por los incendios y la sequía que actualmente hay en Asturias, que tradicionalmente se surte de forrajes en la provincia leonesa, en un año en que la producción ha sido muy buena y el abastecimiento se da por asegurado.
LONJA AGROPECUARIA DE LEÓN
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 03-09-2025
Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2017/2018)
|CEREALES
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/t
|€/t
|Trigo Pienso
|193,00
|193,00
|=
|Cebada **
|177,00
|177,00
|=
|Triticale
|183,00
|183,00
|=
|Centeno
|165,00
|165,00
|=
|Avena
|136,00
|136,00
|=
|Maíz *
|213,00
|213,00
|=
* Maíz con menos del 15% de humedad.
** Cebada peso específico por encima de 60
|ALUBIAS
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/kg
|€/kg
|Canela
|S/C
|S/C
|Negra
|S/C
|S/C
|Palmeña Redonda
|S/C
|S/C
|Planchada
|S/C
|S/C
|Plancheta
|S/C
|S/C
|Pinta
|S/C
|1,10
|Riñón de León
|S/C
|S/C
|Redonda
|S/C
|S/C
|FORRAJES
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/t
|€/t
|Alfalfa paquete rama
|160,00
|165,00
|▲
|Alfalfa paquete deshidratado
|200,00
|210,00
|▲
|Paja 1ª (Cebada)
|29,00
|29,00
|Veza forraje de 1ª
|120,00
|130,00
|▲
|Forraje
|80,00
|95,00
|▲
|LECHE DE VACA
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/Litro
|€/Litro
|Leche de vaca
|0,520*
|0,520*
|=
* Precio leche entregada mes julio-agosto-septiembre
3,7 materia Grasa
3,10 proteína
Certificaciones
|LECHE DE OVEJA
Y DE CABRA
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|Euros/E.Q.
|Euros/E.Q.
|Leche de oveja
|0,10217*
|0,10217*
|=
|Leche de cabra
|0,11119*
|0,11119*
|=
E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes agosto.
Media provincia León E.Q. mes de julio leche oveja 11,18 y leche cabra 7,74 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
|OVINO
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/kg Vivo
|€/kg Vivo
|Lechazos hasta 12 kg
|7,00
|7,10
|▲
|Cabritos hasta 11 kg
|7,00
|7,10
|▲
|€/Unidad
|€/Unidad
|Corderos 12,1-15 kg
|95,00
|100,00
|▲
|Corderos 15,1-18 kg
|100,00
|105,00
|▲
|Corderos 18,1-23 kg
|100,00
|100,00
|=
|Corderos 23,1-27 kg
|110,00
|110,00
|=
|Corderos 27,1-35 kg
|120,00
|120,00
|=
|Ovejas vida merina
|130,00
|130,00
|=
|Ovejas vida leche
|90,00
|90,00
|=
|Ovejas vida Assaf (Sin carta)
|180,00
|180,00
|=
|€/kg Vivo
|€/kg Vivo
|Ovejas sacrificio 1ª
|1,20/1,50
|1,20/1,50
|=
|Ovejas sacrificio 2ª
|0,50/1,20
|0,50/1,20
|=
|VACUNO
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|GANADO VIDA
|€/Unidad
|€/Unidad
|Frisones
|270,00
|250,00
|▼
|Pasteros macho (200 kg)
|1.240,00
|1.240,00
|=
|Pasteros hembra (200 kg)
|1.050,00
|1.050,00
|=
|BOVINO CARNE
|€/Kg. Canal
|€/Kg. Canal
|Hembras 180-200 kg.
|U
|7,00
|7,10
|▲
|R
|6,90
|7,00
|▲
|O
|6,25
|6,25
|=
|Hembras 201-250 kg.
|U
|7,00
|7,10
|▲
|R
|6,90
|7,00
|▲
|O
|6,25
|6,25
|=
|Hembras más 250 kg.
|U
|7,00
|7,10
|▲
|R
|6,90
|7,00
|▲
|O
|6,25
|6,25
|=
|Machos 200-250 kg.
|U
|6,90
|7,00
|▲
|R
|6,80
|6,90
|▲
|O
|6,25
|6,25
|=
|Machos 251-300 kg.
|U
|6,90
|7,00
|▲
|R
|6,80
|6,90
|▲
|O
|6,25
|6,25
|=
|Machos más de 300 kg.
|U
|6,90
|7,00
|▲
|R
|6,80
|6,90
|▲
|O
|6,25
|6,25
|=
|VACAS SACRIFICIO
|€/Kg. Canal
|€/Kg. Canal
|Fábrica y Segunda
|4,00/5,00
|4,00/5,00
|=
|Primera y Extra (Engrasada)
|5,00/6,20
|5,00/6,20
|=