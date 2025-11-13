Confirmado: el Gobierno no activará la retirada de aceite de oliva para esta campaña al no alcanzarse el umbral previsto para su activación

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha tomado la decisión de no disponer la retirada de aceite de oliva para la campaña 2025/26 al no alcanzarse el umbral previsto para su activación según establece la norma de comercialización del aceite de oliva, según la resolución publicada este jueves 13 en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El texto de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, determina que «no es necesario establecer un porcentaje de retirada de aceite de oliva para la campaña 2025/26», ya que no se ha alcanzado finalmente el umbral establecido normativamente.

Y recuerda que el criterio de activación se define en el artículo 4 de la Orden APA/1192/2025, de 27 de octubre, por la que se establece la norma de comercialización del aceite de oliva para la campaña 2025/2026.

Para activar la retirada, según dicho artículo, el nivel de existencias iniciales de esta campaña más las estimaciones de producción deberían alcanzar el 120% de la media de esta suma de las seis campañas anteriores.

Sin embargo, en base a las estimaciones de producción comunicadas por las comunidades autónomas al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como a las existencias iniciales para la campaña 2025/2026 comunicadas por los operadores a través del sistema de información de los mercados oleícolas (SIMO), no se alcanza el umbral descrito.

Cabe recordar que el sector olivarero siempre ha respaldado la decisión del Gobierno de haber publicado la orden por la que se establece la norma de comercialización del aceite de oliva para la campaña 2025/26, aunque siempre han sido conscientes de que «este año no se iba a activar».