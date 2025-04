Con la caída del precio del aceite vuelven a mirar a las cooperativas y señalan que «quienes provocan el hundimiento de precios están muy cerca”

«Volveremos a vender más aceite de oliva que el producido y esto demuestra que ni sobra, ni va a sobrar aceite pues tenemos un consumidor fiel, que no se había perdido por el camino”, afirma el secretario general de UPA Cristóbal Cano, quien vuelve a mirar a las cooperativas ante la caída de los precios en origen mientras señala que “quienes provocan el hundimiento de precios del aceite de oliva en origen están muy cerca”.

«No tiene ninguna lógica que se siga malvendiendo aceite de oliva por debajo del umbral de rentabilidad, por debajo de los costes de producción, en el olivar tradicional. No podemos tolerar que se regale el esfuerzo de los miles de olivareros españoles que sustentamos el sector a nivel mundial. Por eso desde UPA apelamos a la responsabilidad, sobre todo de las cooperativas que en España concentran entorno al 60% del total de la producción, para conseguir revertir esta situación y que el aceite de oliva vuelva a unos precios justos en origen a partir de los cinco euros”, asegura el dirigente agrario.

Asimismo, desde la formación se recalca que el consumo de aceite de oliva vuelve a sus cifras habituales después de dos malísimas campañas consecutivas debido a que, ahora si, hay los recursos disponibles para ello. La actual dinámica de consumo corrobora que no se habían perdido consumidores de aceite de oliva, sino que el problema radicaba en las escasas producciones que impedían vender más aceite. Así lo afirma el secretario general de UPA, y hasta este jueves 3 de UPA Andalucía, Cristóbal Cano, después de analizar los datos de comercialización del periodo octubre 2024 – febrero 2025.

“LA COMERCIALIZACIÓN QUE ESPERAMOS A FINAL DE CAMPAÑA SUPERARÁ LOS 1,4 MILLONES DE TONELADAS. ES DECIR, VOLVEREMOS A VENDER MÁS ACEITE DE OLIVA QUE EL PRODUCIDO”

“El consumidor siempre ha estado ahí. Hemos subrayado, durante estos dos años pasados malos para todos, que el consumidor es fiel a la grasa vegetal más sana y saludable que existe. La situación era que, evidentemente, no se puede vender un volumen de aceite que no se produce. Ahora, con una campaña más o menos normal que ofrece una disponibilidad razonable para su comercialización, el consumo vuelve a cifras normales pues hay recursos para ello”, explica Cristóbal Cano.

Los primeros cinco primeros meses de la campaña de comercialización afianzan el incremento del consumo de aceite de oliva y además las exportaciones en enero y febrero de 2025 son un 40% superiores al inicio de campaña, allá por el mes de octubre de 2024, pasando de unas 60.000 toneladas/mes a las actuales 85.000 toneladas/mes. “Con esta evolución, la comercialización que esperamos a final de campaña superará los 1,4 millones de toneladas. Es decir, volveremos a vender más aceite de oliva que el producido. Esto demuestra que ni sobra, ni va a sobrar aceite pues tenemos un consumidor fiel, que no se había perdido por el camino”, afirma el secretario general de UPA.

“Estas son las cifras, esta es la realidad que no puede ocultarse: una fuerte demanda de nuestro oro líquido y unas disponibilidades equilibradas con ella. La tendencia bajista de precios en origen no puede continuar ni un minuto mas con los datos que tenemos encima de la mesa. No tiene ninguna lógica que se siga malvendiendo aceite de oliva por debajo del umbral de rentabilidad, por debajo de los costes de producción, en el olivar tradicional. No podemos tolerar que se regale el esfuerzo de los miles de olivareros españoles que sustentamos el sector a nivel mundial».

Por eso desde UPA se vuelve a mirar a las cooperativas y afirman que «apelamos a la responsabilidad, sobre todo de las cooperativas que en España concentran entorno al 60% del total de la producción, para conseguir revertir esta situación y que el aceite de oliva vuelva a unos precios justos en origen a partir de los cinco euros”, afirma Cristóbal Cano.

Por último, el secretario general de UPA, hace una reflexión importante: “En un radio de 200 kilómetros en el sur de España se concentra entre el 40 y 45 por ciento de la producción mundial de aceite de oliva, por tanto los responsables de la actual situación del mercado se encuentran, sin lugar a dudas, en esa misma superficie. Tenemos muy cerca a los causantes de esto y solo hay dos caminos o trabajar conjuntamente en la solución o bien seguir insistiendo en el problema banalizando el aceite de oliva, regalándolo sin ningún tipo de miramiento hacia el empeño de cientos de miles de olivareros que nos afanamos en producirlo”, asevera el secretario general de UPA, que insiste en volver a mirar a las cooperativas en estos momentos de bajas cotizaciones.