Cómo cambia la financiación de la nueva PAC para el periodo 2021-2027: De los recortes a la igualdad

Esta semana, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, fue muy claro al hablar de la PAC al señalar que el dinero no será el principal problema de la nueva PAC sino «unas reglas que van a ser diferentes. Hay quien no quiere enterarse de que es un cambio de 360 grados respecto a la antigua PAC, no solo en su arquitectura, sino también en función de la definición de las ayudas». Y como avance de estos cambios, presentó la propuesta de debate con las CCAA de cara al Plan Estratégico y lo que se quiere que sea para el futuro tras la aprobada financiación de la nueva PAC.

Y el primer escalón para esa nueva Política Agraria Común será la financiación para el periodo 2021-2027, que estará marcada por una disminución de los fondos a escala europea, como denuncian organizaciones agrarias, y el mantenimiento de las ayuel as para España, según la proyección del Gobierno.

Los jefes de Estado y de Gobierno de los países de la Unión Europea (UE) lograron finalmente esta semana un acuerdo sobre el fondo de recuperación económica para superar los efectos de la pandemia, de 750.000 millones de euros, y sobre el presupuesto comunitario para los próximos siete años.

En este segundo paquete de algo más de un billón de euros se incluye la financiación de la PAC, que en el texto acordado aparece bajo el epígrafe de «recursos naturales y medioambiente».

DOS MANERAS DE HACER CÁLCULOS

La organización agraria Asaja -al igual que UPA y Cooperativas Agro-alimentarias- calcula en al menos un 10% la reducción de los fondos con la aprobada financiación de la nueva PAC, pasando de los 383.000 del periodo anterior 2014-2020 a los 343.900 millones del nuevo, si se toman las cifras a precios constantes de 2018 (sin contar la inflación).

De esa forma, el marco financiero prevé 258.594 millones de euros para el primer pilar (ayudas directas y medidas de mercado) y 77.850 millones para el segundo (desarrollo rural), además de los 7.500 millones destinados al desarrollo rural que recoge el fondo de recuperación.

Asaja traduce el menor presupuesto comunitario en pérdidas de unos 5.000 millones para los agricultores españoles para todo el periodo, mientras que COAG eleva el recorte al 12 % y a 804 millones al año menos para España.

El Gobierno asegura que lo adecuado es hacer las comparaciones en términos corrientes y defiende que España recibirá 47.682 millones de euros, una cantidad similar a la del periodo precedente, cuando fue de unos 47.500 millones. Esto supondrá, según sus proyecciones, una inyección de 6.800 millones de euros anuales.

PRESUPUESTOS SIN REINO UNIDO

En precios corrientes, a escala comunitaria los fondos destinados a la financiación de la nueva PAC para los recursos naturales y al medioambiente suman 400.996 millones de euros, de los que 291.091 millones se destinarán a financiar las medidas de mercado y los pagos directos de la política agraria, de acuerdo con el documento aprobado.

Dicho presupuesto sigue siendo inferior en comparación con los 408.313 millones que sumó la PAC entre 2014 y 2020 a esos mismos precios corrientes, incluyendo 308.726 millones del primer pilar.

Los países no han sido capaces de aumentar sus contribuciones en esa partida para compensar la menor aportación que deja la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), si bien habrá 27 países, uno menos que antes, entre los que repartir las ayudas.

Según estimaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), la cuota de España para la recepción de tales fondos crecerá de un 12 a un 13,4 %. Eso explicaría que se mantengan los fondos percibidos aunque caiga el montante total.

CAMBIOS EN EL REPARTO EN ESPAÑA

Al margen de la cuantía, la reforma de la PAC que se sigue negociando y que podría estar lista a principios de 2021 -no entraría en vigor hasta 2023- implicará nuevas reglas para los perceptores, como por ejemplo más requisitos para lograr una producción más sostenible.

En España, hay unos 700.000 beneficiarios de la PAC cuya percepción media fue de 8.482 euros el año pasado, una cantidad que se espera que siga creciendo hasta el final de la década, explicó el jueves el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, antes de reunirse con las comunidades autónomas para hablar del asunto.

En general, un 30% de los ingresos de los perceptores provienen de la renta agraria y el 70% restante de otras actividades, por lo que el Ejecutivo ha propuesto tomar esos porcentajes de referencia para definir la figura del agricultor profesional, que será el que más se beneficie de las nuevas ayudas.

Como unos 300.000 pequeños agricultores y ganaderos podrían quedarse fuera de esa categoría por ingresos, se propone un régimen que permita un pago anual de entre 200 y 250 euros por hectárea para las explotaciones de 6 a 10 hectáreas.

Con esa medida se elevaría la cobertura a casi la mitad de los solicitantes de las ayudas de la PAC, según el MAPA, que también quiere que la nueva ayuda básica a la renta ascienda al 60 % de los pagos de la PAC, frente al 56 % actual, y que haya un máximo de 100.000 euros en el cobro de las ayudas, en función de los costes de la mano de obra.

(Texto: Belén Delgado / Efeagro)