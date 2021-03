Comienza a cotizar el maíz seco en la lonja de León a 230 euros la tonelada cuando los ecoesquemas prevén reducir un 25% su superficie

En la sesión de este miércoles 17 de la lonja de León ha comenzado a cotizar el maíz seco a 230 euros tonelada. Un precio en consonancia con los mercados internacionales que indican que hoy por hoy es el cereal más fuerte. Cabe recordar que España produce apenas 3,5 millones de toneladas e importa unos 10 millones de toneladas.

La mercancías disponibles en los puertos son escasas y muy caras (por encima del precio del maíz nacional), debido al alto coste del grano en origen y el incremento de los costes de los fletes de los barcos los últimos meses.

Los grandes fabricantes de piensos visto el panorama están haciendo acopio del maíz de León y los almacenistas de la provincia lo tienen prácticamente todo vendido.

Con este dato a cotizar el maíz seco, más que nunca parece incompresible que un cereal que se adapta perfectamente a la provincia con una fuerte demanda y del que España es deficitario, desde el Ministerio de Agricultura se planteen una reducción del 25% de la superficie sembrada, lo que representaría la pérdida de más de 20.000 ha en la provincia de León, tal y como ha denucniado Asaja CyL por la propuesta de ecoesquemas en la nueva PAC, y en concreto el “ecoesquema 3 de fomento de la rotación de cultivos con especies mejorantes”. Asimismo, desde la Lonja recuerdan el maíz de León no es transgénico, prácticamente no tiene plagas y por lo tanto no utiliza fitosanitarios, además de ser una planta muy importante en la captura de CO 2 .

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 10-03-21 DE LA LONJA DE LEÓN



Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)

CEREALES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Trigo Pienso 209,00 213,00 ▲ Cebada 181,00 184,00 ▲ Triticale 203,00 207,00 ▲ Centeno 169,00 171,00 ▲ Avena 172,00 172,00 = Maíz S/C 230,00

* Maíz con menos del 15% de humedad