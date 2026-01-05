CLM convoca las ayudas para paliar los daños por ataques de aves necrófagas y del lobo con un incremento de las primas del 30 por ciento

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ha convocado las ayudas para ganaderos de extensivo de la región, con el fin de paliar los posibles daños causados por aves necrófagas y del lobo ibérico.

En ambos casos, tal como ha explicado la viceconsejera de la Política Agraria Común y Política Agroambiental, Gracia Canales Duque, su “objetivo principal es que pueda coexistir el ganado con la fauna salvaje, con una novedad respecto al año pasado, como es el incremento que se va a producir de la prima de un 30 por ciento, para adaptarla al precio por cabeza que, hemos visto, se ha incrementado en el último año en el mercado”.

Para hacer efectivo este incremento, antes de que finalizara el pasado año la Consejería modificó las órdenes de bases y, posteriormente, se ha procedido a la publicación de las convocatorias. De esta manera, este lunes 5 el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) recoge la publicación de las ayudas para ganaderos de extensivo de la región dirigidas a paliar los posibles daños causados por aves necrófagas, mientras que las dirigidas a mitigar los daños relacionados con ataques de lobo ibérico se convocaron hace cinco días.

Comenzando por la resolución publicada, han quedado convocadas para este año, por el procedimiento de tramitación anticipada, las ayudas en régimen de minimis para paliar los daños producidos por aves necrófagas al ganado doméstico, con un presupuesto previsto de 50.000 euros.

Por su parte, el pasado 31 de diciembre se convocaron, mediante resolución, por el procedimiento de tramitación anticipada y también en régimen de minimis, las ayudas dirigidas a cubrir los daños relacionados con ataques de lobo ibérico para 2026 pero con condiciones de disponibilidad presupuestaria. La cuantía estimada para la concesión de estas ayudas es de 170.000 euros.