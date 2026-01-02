Castilla-La Mancha convoca ayudas para paliar los daños por ataques del lobo al ganado pero con condiciones de disponibilidad presupuestaria

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha convocado ayudas, en régimen de minimis y con condiciones de disponibilidad presupuestaria, para paliar los daños relacionados con ataques de lobo ibérico al ganado doméstico en Castilla-La Mancha para el año 2026.

La convocatoria se ha publicado el pasado miércoles 31 de diciembre en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, consultado por Efe, y se establece una cuantía estimada de 170.000 euros que queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de la Junta de Comunidades de 2026 y 2027.

Ante un posible ataque de lobos al ganado, el ganadero deberá comunicarlo dentro de las 24 horas siguientes, salvo causas excepcionales, a los agentes medioambientales de la demarcación territorial, para que visiten la explotación, evalúen los daños y recojan en un acta la información necesaria.

El plazo de solicitud de las ayudas será de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha del ataque, considerando la fecha que figure en el acta de visita de los agentes medioambientales.

La finalidad de estas ayudas, según detalla la Consejería en una nota de prensa, es la conciliación de la presencia del lobo ibérico con los usos ganaderos de Castilla-La Mancha, en especial con la ganadería extensiva.