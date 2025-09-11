Cifran entre un 30% y 50% la caída en la producción de uva en la recta final de una vendimia calificada de ‘muy difícil’ en Tierra de Barros

La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo (CLYGAL) cifra la caída en la producción de uva blanca en un 30% y de hasta el 50% en el caso de la tinta, cuando se inicia la recta final de una vendimia calificada de ‘muy difícil’.

La Comunidad expone que esta compleja situación se ha producido por tres causas principales: la primera, por la falta de mano de obra -un problema ya endémico-; en segundo lugar, por el bajo rendimiento de las explotaciones a causa de las altas temperaturas del verano y, por último, debido a los elevados costes de producción que los agricultores tienen que soportar.

Los pronósticos que auguraban en primavera una vendimia excepcional, por las lluvias caídas en otoño e invierno, se vieron truncados por el calor estival, y el resultado es una producción mucho menor que la esperada, pero de excelente calidad y con escasa utilización de fitosanitarios.

Con este balance y el repunte del precio de los vinos en el mercado, la Organización agraria considera que estaría más que justificada una revisión de los precios de la uva al alza.

Cabe recordar que viticultores de Extremadura, C. Valenciana y Cataluña protestaron frente a la sede de la Asociación de Elaboradores de Cava (AECAVA) en Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona) por el precio a la baja de la uva

Respecto a la uva de cava, la CLYGAL, cuando se llega a la recta final de una vendimia difícil, hace un llamamiento a las grandes industrias envasadoras para que reconozcan el valor añadido de este producto, con una cotización por del vino base más ecuánime, para hacer así viable este subsector productivo.

En este sentido añaden que es preciso proteger el sector del cava para que sea sostenible, frente a ‘injerencias’ de productos sucedáneos en el mercado, que dañan notablemente a los productores y perjudican la Denominación de Origen.