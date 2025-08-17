ARANCELES
Los agricultores de tres CCAA unen fuerzas para exigir unos precios justos para la uva de cava y vino ante el temor de unos precios inasumibles

por | Ago 17, 2025 | Agricultura, Destacados, Viñedos

Un centenar de agricultores con una veintena de tractores con representantes de tres COmunidades Autónomas (Extremadura, C. Valenciana y Cataluña) han protestado este sábado frente a la sede de la Asociación de Elaboradores de Cava (AECAVA) en Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona) por el precio a la baja de la uva y han conminado a los productores a no vender por debajo del precio de coste, sobre todo después de los rumores que circulan los últimos días sobre que las empresas elaboradoras de cava y vino pretenden pagar unos precios inasumibles.

La protesta se ha desarrollado sin incidentes, según han informado a Efeagro fuentes de la Policía Local de Sant Sadurní, que han explicado que la caravana de tractores ha partido sobre las 09:00 horas de la mañana de la localidad de L’Arboç y ha llegado hacia las 10:00 a esa población.

Durante la protesta, que se ha alargado unas dos horas, los concentrados han lanzado algún huevo contra la fachada de la sede de AECAVA, que permanecía cerrada, y han exhibido pancartas en las que se leía «Por un precio digno de la uva y del vino».

La protesta ha sido convocada por la práctica totalidad del sector agrícola, con Unió de Pagesos y la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) y otras diez entidades a la cabeza, en un momento en que la vendimia ya ha empezado en numerosas zonas. (Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo, Apag Asaja Extremadura, ASAJA, Asociación Viticultores Cava-Requena,  Associació de Viticultors del Penedès, Gremi de la Pagesia Catalana, COAG, Cooperatives Agroalimentàries Comunitat Valenciana, Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, Unió Llauradora i Ramadera del País Valencià y Unió de Pagesos de Catalunya)

El miembro de la Permanente Nacional de Unió de Pagesos Josep Marrugat ha denunciado que numerosas empresas elaboradoras de cava y vino están pagando el kilo de uva por debajo del precio de coste y priorizan la compra de uva en otros territorios fuera de sus denominaciones de origen.

Según los agricultores, la cosecha de este año es un 20% superior a la de 2024 y supone un punto de inflexión tras años de sequía, pero las empresas elaboradoras de cava y vino pretenden pagar «unos precios inasumibles» de 0,50 euros el kilo, insuficiente para hacer frente a los gastos de producción, estimados en 0,60.

«Sin precios justos, no tendremos relevo generacional», ha dicho Marrugat, por lo que ha pedido a los agricultores que no firmen ningún contrato de venta por un precio que no cubra los costes.

