China sigue disparada y ahora impondrá cuotas y un arancel adicional del 55% al vacuno desde 2026… que no afectará a España

China impondrá a partir del 1 de enero de 2026 medidas de salvaguardia sobre la carne de vacuno importada, que incluirán cuotas específicas por país y un arancel adicional del 55 % para las importaciones que superen esos límites, tras concluir una investigación que determinó un “daño grave” a la industria ganadera nacional, informó este miércoles el Ministerio de Comercio.

Respecto a España, cuando se anunció la investigación que ha provocado estas medidas la Interprofesional de la carne de vacuano (Provacuno) mostraba su preocupación porque no se sabe cómo influirá a corto o medio plazo cuando se sigue trabajando por abrir el mercado chino a esta carne española, aunque aún está por ver cómo evolucionará este apertura de mercado.

El anuncio se produce en un contexto de crecientes tensiones comerciales internacionales, en el que Pekín ha activado o ampliado investigaciones similares sobre productos como el cerdo, determinados lácteos o el brandy procedente de la Unión Europea, en paralelo a las fricciones con Bruselas por los aranceles europeos a los vehículos eléctricos chinos.

Según el comunicado hecho público por la cartera comercial, las importaciones de carne de vacuno aumentaron de forma significativa en los últimos años y existe una relación causal entre ese incremento y las dificultades que atraviesa el sector doméstico, lo que justifica la adopción de medidas de protección temporal conforme a la normativa china y a las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Las medidas estarán en vigor durante tres años, hasta el 31 de diciembre de 2028, y se aplicarán mediante cuotas anuales por país, que se irán ampliando de forma gradual, señaló el organismo.

Una vez agotado el volumen asignado, las importaciones quedarán sujetas a un arancel adicional del 55 %, que se sumará a los derechos ya vigentes.

El Ministerio precisó que las importaciones dentro de los cupos mantendrán los aranceles actuales y que las cuotas no utilizadas no podrán trasladarse al año siguiente.

Además, durante el periodo de aplicación quedarán suspendidos los mecanismos de salvaguardia específicos previstos en el acuerdo de libre comercio entre China y Australia.

Quedarán excluidos de estas medidas los países en desarrollo cuya cuota individual no supere el 3 % del total de importaciones y cuyo peso agregado se mantenga por debajo del 9 %, aunque esa exención podrá revisarse si se superan dichos umbrales.

El Ministerio subrayó que el objetivo de las salvaguardias es “ayudar temporalmente a la industria nacional a superar sus dificultades” y no restringir el comercio normal, y aseguró que China seguirá manteniendo su mercado abierto y la cooperación con sus socios comerciales.

La decisión pone fin a una investigación iniciada el 27 de diciembre de 2024, a petición de asociaciones ganaderas chinas, para evaluar el impacto del fuerte aumento de las importaciones de carne de vacuno sobre la industria local.