Celebran la publicación de la orden para controlar las especies predadoras en los cotos cinegéticos de Andalucía

ASAJA Cádiz ha celebrado este martes 30 la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la Orden de Control de Especies Predadoras dentro del Plan Andaluz de Caza. La iniciativa permitirá controlar las especies predadoras de manera reglada en los cotos de caza, al igual que viene permitiéndose en otras comunidades autónomas, y cuyo impacto en su aplicación es de especial importancia en la provincia de Cádiz.

El objetivo del control de predadores posibilita salvaguardar, por ejemplo, la época de cría de la perdiz roja autóctona de la provincia de Cádiz, desde su nidificación a la salida y cría de los polluelos, así como de otras especies silvestres. “Todas ellas, especialmente mermadas por la acción descontrolada de urracas, zorros, jabalíes o cerdos asilvestrados, entre otros”.

El no disponer hasta la fecha de esta normativa “ha llevado a los cotos a una situación crítica”, precisan desde ASAJA Cádiz. La orden es “una herramienta indispensable” para los titulares cinegéticos. “Sin la misma, los cotos de caza y la actividad que generan estaba abocada a su desaparición. Nos consta que había muchos titulares dispuestos a entregar las llaves porque no tenían manera de luchar contra las alimañas”.

La nueva orden contribuirá a la recuperación de estas poblaciones silvestres de caza en los terrenos cinegéticos donde la predación descontrolada esté siendo un factor limitante para que sigan integradas en un ecosistema en equilibrio.

AGILIDAD EN LA FORMACIÓN Y HOMOLOGACIONES

Ahora, insiste ASAJA Cádiz, “pedimos a la Consejería agilidad para homologar a las entidades para que puedan impartir los cursos de formación necesarios para poder tecnificar la aplicación de esta Orden, así como para que de manera rápida el personal técnico, ya formado, sea dado de alta como personal homologado para aplicar la iniciativa”.

Por ello, la asociación espera que esos cursos de formación “se convoquen cuanto antes”, teniendo en cuenta que “hay que dotar de herramientas e instrumentos a los titulares de los cotos, en consonancia con las recomendaciones científicas y las exigencias de la normativa europea”.

La entidad pone de relieve que en Cádiz hay más de 850 cotos en la provincia, de los que el 90%

aproximadamente corresponden a titulares que son asociados a ASAJA Cádiz Así, el 75% de la superficie de la provincia gaditana “son espacios acotados de uso cinegético, una actividad que supone el 1% del PIB de Cádiz (unos 240 millones de euros), y que genera un impacto en el empleo de más de 7.000 puestos de trabajo”.

La medida es “fundamental” y se trata, incide la asociación, “de una reivindicación histórica desde hace 25 años que ha dejado a Cádiz y a Andalucía en desventaja con respecto a otros territorios que sí han podido aplicar estas medidas de control técnico, mediante planes y métodos autorizados”.

La entidad gaditana ha agradecido a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y a su consejera, Catalina García, además de a todo su equipo (Viceconsejero, Director General y Delegado Provincial en Cádiz), el respaldo a estas reivindicaciones que han venido poniendo sobre la mesa en las numerosas reuniones que han mantenido ambas instituciones.

Esta orden, consensuada con ASAJA Cádiz, “recoge la realidad del campo, además de criterios técnicos y ambientales que garantizan la protección de las especies, la selectividad de los métodos y la sostenibilidad de los ecosistemas”. En resumen, la orden “es útil a los cazadores, a los titulares de los cotos, a los ecosistemas y a las especies silvestres gravemente amenazadas por la predación”.