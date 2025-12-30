Aplauden las ayudas de la Generalitat Valenciana para el control y abatimiento del jabalí pero exigen medidas contundentes fuera de los cotos

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha valorado de forma positiva la línea de ayudas publicada esta semana en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) para el control y abatimiento de jabalíes como medida preventiva frente a la peste porcina africana (PPA), una enfermedad que supone una grave amenaza para el sector porcino valenciano y para el conjunto de la economía agraria.

Desde la entidad han catalogado como «muy acertado» que la Generalitat impulse medidas extraordinarias para reducir la sobrepoblación de jabalíes, principales vectores potenciales de la PPA, y proteger así a un sector estratégico que en la Comunitat Valenciana cuenta con cerca de 900 explotaciones y más de 1,2 millones de animales, además de generar empleo y actividad económica en numerosas comarcas del interior.

No obstante, la organización agraria ha advertido de que la lucha contra la fauna salvaje debe estar perfectamente adaptada a la realidad del territorio. Concretamente, AVA-ASAJA ha subrayado que el control del jabalí debe extenderse mucho más allá de los espacios cinegéticos, ya que en los últimos años se ha constatado la presencia creciente de estos animales en zonas no acotadas, espacios agrícolas abiertos, áreas periurbanas e incluso dentro de núcleos urbanos. Por ello, han pedido una implicación clara y contundente de las administraciones locales en todo el territorio de la Comunitat Valenciana, aprovechando las vías de financiación existentes para la colocación de jaulas y cajas trampa en los espacios abiertos.

En esta línea, AVA-ASAJA ha recordado que en este 2025 ha presentado escritos ante más de 400 ayuntamientos de la Comunitat Valenciana que han sido declarados por la propia Administración como municipios con sobreabundancia de jabalíes, con el objetivo de que pongan en marcha de manera urgente medidas eficaces para controlar una población desbocada que ya afecta a la seguridad vial, a la actividad agraria y a la convivencia en muchos municipios.

MUCHOS AÑOS LIDERANDO LA LUCHA CONTRA LA FAUNA SALVAJE

El representante del sector porcino en AVA-ASAJA, José Antonio Alfonso Olmos, ha detallado que «estas ayudas van en la buena dirección porque ayudan a frenar una amenaza real y muy seria para el sector porcino valenciano, pero deben aplicarse con una visión más amplia del territorio. Si la Peste Porcina Africana entrara en la Comunitat Valenciana, el impacto sería devastador. Por eso es fundamental actuar con rapidez, coordinación y sin dejar zonas sin cubrir».

En este sentido, desde la organización agraria han recordado que llevan muchos años liderando la lucha contra el grave problema que supone la sobreabundancia de fauna salvaje, especialmente del jabalí, reclamando cambios normativos, medios y una mayor implicación por parte de las administraciones, tanto por el riesgo sanitario como por los cuantiosos daños que provoca en el campo valenciano. De hecho, solo en 2024 los daños ocasionados por la fauna salvaje en la agricultura superaron los 50 millones de euros.