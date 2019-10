Poco a poco, las primeras CCAA han comenzado esta semana a abonar el adelanto de la PAC. Castilla-La Mancha, Navarra, Extremadura o Andalucía han sido las primeras en anunciar y, sobre todo, ingesar el dinero en las cuentas de agricultores y ganaderos. En algunos casoscon cidras que se aproximan al 70% anunciado, en otros con cantidades finales algo menores porque aún quedan pendientes alguna tramitación.

Así, ASAJA Castilla-La Mancha ha valorado que la región sea una de las primeras en abonar el adelanto de la PAC con el 70 por ciento de las ayudas directas correspondientes a la campaña 2019. De esta forma, los agricultores y ganaderos podrán contar con cierta liquidez económica en un momento complicado debido, sobre todo, a la sequía generalizada, la climatología adversa de este año y los bajos precios de los productos del campo.

CLM ha incluido los expedientes sujetos a controles de teledetección que no han tenido incidencias

Así, cerca de 89.000 productores de la región han recibido un montante de 348 millones de euros procedentes de la Unión Europea. El Ministerio de Agricultura, respondiendo a las peticiones del sector, gestionó ante la Comisión Europea no solo el adelanto sino también el incremento del mismo, pasando del 50 al 70 por ciento del anticipo.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha efectuado el abono correspondiente al pago básico, régimen de jóvenes agricultores y pago verde y que ha llegado a las cuentas del 90 por ciento de los beneficiarios de estas ayudas en la región.

El 10 por ciento restante no ha entrado en este pago debido a que sus expedientes están implicados en cesiones de derechos, en peticiones a la Reserva Regional o con incidencias en controles administrativos. Así pues, estos y el 30% del resto de los pagos de 2019, se abonarán a partir del 1 de diciembre.

Este año, como novedad, se han incluido los expedientes sujetos a controles de teledetección que no han tenido incidencias.

Extremadura paga lo acordado con las organizaciones agrarias

Por su parte, la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura ha abonado a 33.166 perceptores el pago básico de la PAC, con un montante de 161.748.163,01 euros.

Se ha adelantado así, a fecha 16 de octubre, el pago correspondiente a las solicitudes registradas entre los meses de febrero y mayo, abonando 55 millones más que en 2018 y beneficiando a 2.700 agricultores más que el año pasado.

De esta manera, la Junta ha abonado el dinero a los profesionales agrarios el primer día posible y cumple con los compromisos acordados con las organizaciones agrarias en la reunión celebrada el pasado 11 de septiembre, para abordar el asunto de la sequía.

Aunque esde la Unión de Extremadura se han quejado de que solo abonará el 31%, desde UPA-UCE se celebra que la Consejería de Agricultura haya cumplido su compromiso de hacer efectivo el pago de 162 millones del pago básico de la PAC a partir del día 16 de octubre, tal y como anunció en el último Consejo Asesor Agrario celebrado con las Organizaciones Profesionales Agrarias de la región. Desde la organización agraria confían en que la próxima semana se proceda a abonar el adelanto de la PAC del otro 70% restante del pago verde y, después, lo correspondiente a los pequeños productores.

Desarrollo Rural abona el anticipo de los pagos directos de la PAC en Navarra

También Navarra ha realizado esta semana el pago del primer anticipo de las ayudas directas de la PAC a 10.078 titulares de explotaciones por un importe total de 52,7 millones de euros, que corresponden al 70% de las ayudas desacopladas y de otras ayudas acopladas como arroz, frutos de cáscara y legumbres de calidad.

Según el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, el pago de este anticipo permitirá al sector “contar con liquidez para afrontar el inicio de las labores de la campaña de 2019 en sus explotaciones”.

El anticipo de las ayudas se distribuye en las siguientes cuantías: pago básico, a 8.365 titulares por un total de 33.637.429,69 euros; pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (pago verde), a 8.382 titulares por un total de 17.387.217,68 euros; pago para jóvenes agricultores, a 256 titulares por un total de 780.507,09 euros; ayuda al cultivo del arroz, a 70 titulares por un total de 103.865,18 euros; ayuda a los frutos de cáscara y algarrobas, a 208 por un total de 12.892,28 euros; ayuda a las legumbres de calidad, a 5 titulares por un total de 1.480,92 euros; y régimen de pequeños agricultores, a 1.695 titulares por un total de 796.852,14 €.

Andalucía cumple lo prometido y paga el 70%

Andalucía tambien ha abonado el adelanto y según algunos agricultores iclusocon el total del 70% prometido.

Esto ha provocado que Asaja Cádiz haya valorado como”agua de mayo y nunca mejor dicho” estos pago, sobre todo Een un año marcado por la prolongada sequía que sufre el sector, especialmente en la provincia de Cádiz, con mermas de producciones importantes (cereales un 30%, viñedo 40%, etc) y con unos precios muy reducidos que han llevado a los agricultores y ganaderos a sufrir pérdidas importantes, muy significativas en el caso de los cítricos, olivar, etc.

Por todo ello, la organización señala que “era necesario una buena noticia para el sector, que ayudará a aliviar la tesorería de nuestros agricultores y ganaderos, los cuales no sólo están sufriendo las consecuencias de la sequía y la crisis de precios este año, sino que además sólo vienen escuchando malas noticias en estos últimos días, como el tema de los aranceles, Mercosur, Brexit, etc., que en caso de no solucionarse vendrá a perjudicar gravemente nuestras exportaciones”.