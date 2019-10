En una año marcado por la prolongada sequía que sufre el sector, especialmente en la provincia de Cádiz, con mermas de producciones importantes (cereales un 30%, viñedo 40%, etc) y con unos precios muy reducidos que han llevado a los agricultores y ganaderos a sufrir pérdidas importantes, muy significativas en el caso de los cítricos, olivar, etc., ASAJA Cádiz considera que el anticipo del 70% de las ayudas PAC que comienzan a cobrar en estos días “viene como agua de mayo, y nunca mejor dicho”.

Por ello, ASAJA Cádiz quiere agradecer el buen trabajo llevado a cabo por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, en la persona de su consejera Carmen Crespo y de su equipo técnico, para conseguir que este anticipo, debido a la sequía, pueda ser este año del 70% (en 2018 fue del 50%) y que esté llegando a las cuentas bancarias de los agricultores y ganaderos desde este viernes 18 de octubre.

Para ASAJA Cádiz este buen trabajo empieza por la Delegación Provincial en Cádiz, que dirige el delegado Daniel Sánchez, y por el equipo técnico que está al frente de la misma, el cual ha trabajado de forma coordinada con ASAJA Cádiz para conseguir que el mayor número de agricultores y ganaderos ya puedan ver que comienzan a cobrar este anticipo (recordar que solo puede recibir el anticipo los expedientes sin incidencias).

Por todo ello ,la organización señala que “era necesario una buena noticia para el sector, que ayudará a aliviar la tesorería de nuestros agricultores y ganaderos, los cuales no sólo están sufriendo las consecuencias de la sequía y la crisis de precios este año, sino que además sólo vienen escuchando malas noticias en estos últimos días, como el tema de los aranceles, Mercosur, Brexit, etc., que en caso de no solucionarse vendrá a perjudicar gravemente nuestras exportaciones”.