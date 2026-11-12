Buenas cifras poca rentabilidad: critican que los ruinosos precios en origen del aceite de oliva marcan el inicio de la nueva campaña de comercialización

El secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar Pérez, ha destacado que el arranque de la nueva campaña de comercialización del aceite de oliva lo hace con un aumento de producción con respectos al inicio del año pasado, pero lamenta que los «ruinosos precios de venta sigan sin cubrir los costes de producción de la mayoría de explotaciones de olivar tradicional».

Un mal inicio que consolida el hundimiento de precios en origen del aceite de oliva. La nueva campaña de comercialización comienza con unas buenas cifras de salidas, en concreto más de 130.000 toneladas vendidas (incluyendo importaciones), fiel reflejo de la fortaleza en la demanda y la enorme fidelidad de los consumidores.

Un inicio que viene condicionado por dos hechos claros. Por un lado, la producción del mes de octubre, con 70.530 toneladas, cifra que supera con claridad las 41.000 toneladas elaboradas en octubre de 2025 y que demuestran la fuerte apuesta por los aceites de oliva virgen extra de la máxima calidad, de las que en Andalucía se han producido 52.344 toneladas (27.639 toneladas más que el pasado año). Por otro, los precios en origen de ruina, que mantienen la tendencia en torno a los 3 euros, muy por debajo de los costes de producción.

El secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar Pérez, destaca que “comenzamos la campaña 2026/2027 con una continuidad en los precios de ruina. Aunque los olivareros apostamos cada vez más por los aceites de la mejor calidad, adelantando la cosecha, el precio no despunta. Este inicio de campaña aumentamos las cantidades producidas, pasando de 41.000 toneladas en 2025 a las 70.530 de este año. Además, seguimos comprobando cómo el consumidor se mantiene fiel a la grasa vegetal más saludable que existe, el aceite de oliva virgen extra, con unas salidas de más de 130.000 toneladas.”, afirma.

SE ESPERAN COSECHAS BAJAS EN TÚNEZ, MARRUECOS Y TURQUÍA, QUE HARÁ QUE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL SE MERME CON RESPECTO A LA CAMPAÑA PASADA

Jesús Cózar Pérez saca conclusiones en este inicio de campaña: “Constatamos la fortaleza del aceite de oliva en los mercados, puesto que sigue liderando todos los índices de exportaciones Y esa vía tenemos que seguir potenciándola y explorar nuevos canales y mercados europeos, así como de terceros países, reforzando desde las distintas administraciones la defensa y promoción a ultranza del aceite de oliva virgen extra y, sobre todo, vendiéndolo con un valor adecuado para los olivareros y olivareras, no como hasta ahora, que estamos muy por debajo de los costes de producción”.

Jesús Cózar Pérez hace hincapié también en la cosecha media que tenemos por delante: “Las lluvias que han empezado a venir, y que esperamos continúen en las próximas semanas, servirán para mejorar la imagen del campo y, posiblemente consolidarán el aforo presentado por la Junta de Andalucía y el Ministerio de Agricultura, que indican una cosecha no muy elevada (1.600.000 toneladas). No obstante, estamos viendo que las lluvias vienen por tormentas fuertes con vientos huracanados que pueden hacer caer y perder la aceituna, como ya pasó en plena campaña pasada. Además, los primeros datos que tenemos de otros países productores del mundo indican cosechas bajas en Túnez, Marruecos, y, al parecer, también en Turquía. Esto hará muy probablemente que la producción mundial se merme con respecto a la campaña pasada”.