Buen ritmo de producción y de salidas en el inicio de la campaña del aceite de oliva, a la espera de que la retirada aprobada influya en los precios

La nueva campaña del aceite de oliva ha arrancado con un buen ritmo de producción y de salidas. Para el sector, este incremento de producción de los aceites verdes junto a la activación, a partir del próximo 15 de noviembre, de la retirada del 12% del aceite de oliva, debe redundar en los precios.

La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ha hecho públicos los datos provisionales del mercado del aceite de oliva correspondientes al mes de octubre. Según esos datos, la producción acumulada de los aceites tempranos es de 70.530 toneladas, lo que supone una cifra superior en referencia al mismo periodo del año anterior, cuando se situó, según recuerda el gerente y portavoz de ASAJA-Jaén, Luis Carlos Valero, en las 40.000.

Con respecto a las salidas, se constata el buen ritmo en el inicio de campaña con 116.926 toneladas sin contar con las importaciones, de manera que las existencias totales se sitúan en 306.967 toneladas.

“Es evidente que el incremento de producción registrado en los aceites verdes debe activar el mercado junto con la nueva normativa de la retirada de ese 12% del aceite de oliva que entra a partir del próximo 15 de noviembre, y eso debe redundar en los precios”, puntualiza Valero, que subraya que la campaña de recolección de la aceituna ya se encuentra plenamente en marcha, aunque parada estos días a consecuencia de la lluvia.

De las 306.967 toneladas de existencias totales, 150.931 se encuentran en almazaras; 154.473 en envasadoras; y 1.563 en el Patrimonio Comunal Olivarero.