Bruselas arranca hoy el debate con los Estados sobre la futura PAC y España prevé una dura pelea por reformar sus propuestas 2028-2034

El ministro Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, auguró este lunes 22 unas negociación «larga y complicada» sobre la nueva propuesta de la PAC presentadas por la Comisión Europea en el ámbito de la política agrícola con vistas al periodo presupuestario 2028 y 2034, que España trabajará para «reformar sus propuestas», dijo. El asunto se abordará este lunes por primera vez en un Consejo de ministros europeos después de la presentación por parte de Bruselas, el pasado 16 de julio, de las propuestas financieras para el conjunto de la UE para después del año 2027.

Planas ha asegurado que en Madrid ha mantenido reuniones con las cuatro grandes organizaciones y con cooperativas agroalimentarias, así como con las organizaciones del sector pesquero y con las Comunidades Autónomas y que todos comparten el punto de vista del Gobierno.

«No nos gustan las propuestas de la Comisión Europea (CE). Estimamos que no corresponden a lo que es el futuro de la seguridad alimentaria de España y de la Unión Europea y no constituyen un instrumento adecuado de apoyo a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores por tres razones básicas», señaló.

RECHAZO PORQUE NO HAY «UN POLÍTICA COMO TAL», EL DINERO «ES INSUFICIENTE» Y NO ESTÁN CLARAS LAS COMPETENCIAS DE GESTIÓN

La primera, dijo, es que «desaparecen las propuestas de política común para transformarse en programas de gasto presupuestal» y que aunque «hay líneas presupuestarias y apoyos», no existe «una política como tal».

En segundo lugar, el ministro se refirió a «las cantidades, que nos parecen insuficientes no solo a la vista de las actuales, sino teniendo en cuenta los retos climático, geopolítico y de competitividad que tenemos ante nosotros».

También se refirió al «interrogante en relación con las competencias de gestión» que plantean las propuestas de la CE, teniendo en cuenta las diferencias entre los Estados miembros, como Alemania como país federal u otros países constituidos sobre una base regional o España con las Comunidades Autónomas, cuando hasta ahora «teníamos muy claro hasta ahora cuál era el papel de cada uno».

Planas dijo que esos «tres grandes interrogantes van a estar sobre la mesa» y que iban a ser los que iba a plantear el lunes para intentar convencer a la CE a reformar sus propuestas.

Añadió que prevé una negociación «larga y complicada, donde tendremos que hablar de la estructura del presupuesto y del contenido del presupuesto».

«En el nombre de España subrayo no nos gusta esta propuesta y por tanto vamos a trabajar muy activamente todos para conseguir reformarla», subrayó. Planas consideró «muy importante» el que las políticas europeas se mantengan como tales para no alterar las condiciones de competencia dentro del mercado interior.