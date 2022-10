Avianza rechaza la atribución por parte de las OPAs de mensajes no oficiales a la interprofesional

Desde Avianza han querido aclarar que el titular utilizado en el comunicado emitido por COAG, ASAJA y UPA el pasado viernes («Avianza reconoce que las integradoras no están cumpliendo la Ley de la Cadena») no se corresponde con ninguna postura institucional consensuada con nuestra interprofesional, y por lo tanto no puede atribuirse a nuestra organización su contenido, el cual rechazamos por ser parcial y no acogerse a la realidad.

Desde la Asociación Interprofesional Española de Carne Avícola (Avianza) reiteran su mensaje: todo el sector avícola en su conjunto (granjeros, productores, comercializadoras, etc.) está sufriendo esta situación crítica y, como representantes de todos ellos, buscamos una respuesta global, que implica a todos los agentes del sector, incluida la distribución y las administraciones públicas.

Por lo tanto, invitamos a ampliar el foco de la problemática, donde entendemos la posición de los granjeros, parte crucial del proceso de crianza de las aves, pero es preciso recalcar que los productores también están asumiendo unas pérdidas ingentes que ponen en riesgo la viabilidad del sistema en su conjunto, así como miles de puestos de trabajo en el ámbito de la transformación y procesado de la carne avícola, redes de comercialización, logística, seguridad alimentaria, innovación, sostenibilidad, etc.

Desde Avianza seguimos exigiendo que se cumpla la cadena de valor y la Ley de la Cadena Alimentaria en todos los eslabones de la misma.

Por todo ello quieren dejar claro que