Avianza lidera en China una misión comercial para impulsar la carne avícola premium española y abrir nuevas oportunidades para la exportación

Avianza, la Asociación Interprofesional Española de Carne Avícola, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), está desarrollando esta semana una misión comercial estratégica en China con el objetivo de abrir nuevas oportunidades para la exportación de carne avícola premium española.

La misión también ha contado con el respaldo institucional de ICEX España Exportación e Inversiones y de la consultora Eibens, que ha coordinado la organización en el país asiático.

China es un mercado clave para el futuro del sector, y Avianza, junto con sus empresas asociadas, lleva años trabajando con determinación para afianzar la presencia de la avicultura española en este país.

En esta ocasión, encabezan la misión el equipo de la interprofesional integrado por Jordi Montort, secretario general de Avianza y Marta Lafarque, responsable de internacionalización, acompañados por seis compañías líderes españolas como son Aprisa, BonÀrea, COREN, Iberdigest, Padesa y Uvesa, que están participando en encuentros con importadores, distribuidores, asociaciones sectoriales y representantes institucionales de la carne avícola premium española.

UN RECORRIDO ESTRATÉGICO DE XIAMEN A PEKÍN

El programa se inició en Xiamen, con una reunión con la China Meat Association (CMA) y la participación en la feria CIMIE, especializada en productos cárnicos. Allí también se celebró un encuentro B2B comercial con empresas chinas interesadas en la carne española.

La agenda continuó en Shanghái, donde se llevaron a cabo reuniones con importadores y cadenas mayoristas, así como encuentros de trabajo para explorar sinergias comerciales.

La misión concluirá en Pekín, donde la delegación mantendrá reuniones clave con la Oficina de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y la OFECOME en Pekín, además de encuentros con las asociaciones CIQA (China Entry-Exit Inspection and Quarantine Association) y CCFNA (China Chamber of Commerce for Import and Export of Foodstuffs, Native Produce and Animal By-products). También está prevista una reunión con COFCO, empresa estatal y uno de los mayores importadores del país, que puede desempeñar un papel fundamental en la entrada de la carne avícola española en el mercado chino.

COMPROMISO CON EL SECTOR Y CON EL CONSUMIDOR CHINO

Con esta acción, Avianza reafirma su compromiso de abrir nuevos mercados para la carne de ave española, posicionando a nuestro país como referente en calidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad.

«China representa una oportunidad estratégica para el futuro del sector avícola español. Con esta misión damos un paso firme para acercar al consumidor chino una carne de ave premium, producida bajo los más altos estándares de bienestar animal y seguridad alimentaria. Nuestros productos, gracias a su calidad y versatilidad, tienen mucho que aportar tanto al retail como a la restauración en este país», asegura el secretario general de Avianza.

La misión comercial de Avianza en China marca un nuevo hito en el proceso de internacionalización del sector, con el que se busca generar confianza en el mercado asiático y ampliar el reconocimiento de la marca España en uno de los mayores mercados mundiales de consumo de proteína animal.