Avena, maíz y cebada toman aire y vuelven a las subidas mientras que el trigo duro y blando se estancan en los mercados mayoristas

La noria en la que se ha convertido los precios de los cereales sigue dando vueltas sin que se sepa muy bien a quién le va a tocas estar arriba y a quién abajo. Y es que mientras había quejas porque comenzaba a rebajarse las cotizaciones respecto a los mercados internacionales, a avena, el maíz y la cebada toman aire y se encarecieron de nuevo en la última semana, mientras que el resto de cereales, en especial tanto el trigo duro y blando, apenas variaron de precio en el mercado mayorista, según ha señalado este lunes 26 la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (Accoe).

Los datos relativos a la semana 16 del año muestran que el precio la avena creció el 1,31 % semanal, hasta los 192,50 euros por tonelada y que el del maíz lo hizo el 0,60 %, hasta los 246,97 euros por tonelada y frena la caída sufrida la semana anterior.

Por su parte, la cotización de la cebada se elevó un 0,33 % y se situó en 209,27 euros por tonelada.

Entre el resto de cereales, las noticias no fueron tan positivas y no solo no toman aire, sino que pierden un poco, ya que el trigo duro y la cebada de malta se mantuvieron sin cambios, en 282,50 y 208 euros/tonelada, respectivamente; y el trigo blando apenas retrocedió el 0,07 %, a 233,94 euros/tonelada.

Desde enero de 2021, los precios de los cereales acumulan un repunte del 17,64 % en el caso del maíz; del 13,08 %, en la cebada; del 10,06 %, en el trigo blando; y del 1,86 %, en el trigo duro.

Dentro de las proteínas y coproductos vegetales, la pulpa subió el 10,23 % en comparación con enero de este año, hasta los 237 euros por tonelada; la colza, el 9,33 % (328 euros/tonelada); las pipas de girasol, el 6,32 % (505 euros/tonelada); y la cascarilla, el 1,09 % (185 euros/tonelada).

Estas cotizaciones coinciden con el dato de que la superficie sembrada de cereal de otoño-invierno para la campaña 2021/22 es de 5,38 millones de hectáreas, un 3,5% menos que en la anterior temporada, lo que amplía el recorte estimado en enero por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), que era de 5,56 millones (-0,2 %).