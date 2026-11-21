El Gobierno ha aprobado una subida del 5,3 % en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que entrará en vigor el 1 de enero de 2027. Este incremento sube el sueldo mínimo en 65 euros al mes (en 14 pagas) respecto a 2026 y encarece también lo que las explotaciones pagan a la Seguridad Social por cada trabajador.

A partir del 1 de enero de 2027, ningún trabajador a jornada completa en una explotación agrícola o ganadera podrá cobrar menos de estas cantidades brutas:

Tipo de contrato Mínimo en 2026 Mínimo en 2027 Subida Trabajador fijo (14 pagas) 1.221,00 € / mes 1.286,00 € / mes +65,00 € / mes Trabajador fijo (12 pagas, pagas prorrateadas) 1.424,50 € / mes 1.500,33 € / mes +75,83 € / mes Total al año 17.094,00 € / año 18.004,00 € / año +910,00 € / año Temporeros / Eventuales (contratos de hasta 120 días) 57,82 € / peonada 60,88 € / peonada +3,06 € / peonada

Por lo tanto, el coste real para una explotación agraria de un trabajador fijo superará los 2.000 euros al mes, ya que al sueldo mínimo (18.004 €) hay que sumarle las cotizaciones a la Seguridad Social que paga el titular —y que también suben con el SMI—, superando los 24.000 euros al año.

Desde Asaja Castilla y León reiteran su rechazo a esta nueva subida «aprobada sin consenso en el diálogo social, advirtiendo de que los agricultores y ganaderos no pueden repercutir este aumento de costes en los precios de venta de sus productos».

Por eso, reclaman al Gobierno bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social agraria «para evitar que el encarecimiento de la mano de obra asfixie aún más la rentabilidad de las explotaciones y frene la contratación en el medio rural».

Asimismo, la organización agraria destaca que si alguien tiene dudas sobre cómo afecta esta subida al convenio del campo de su provincia, puede acudir a su oficina de ASAJA.