ASAJA Cádiz celebra este viernes una muestra de productos agroalimentarios de la provincia, con degustaciones y cocina en vivo

ASAJA-Cádiz celebrará este viernes, 7 de noviembre, a partir de las 13,30 horas y hasta las 19 horas en su sede (Avenida de la Innovación, 2. Edificio Citea) una muestra de productos agroalimentarios de la provincia de Cádiz, así como espectáculos de cocina en vivo y degustaciones. La muestra estaba prevista para ser realizada en Fegasur este fin de semana, pero el impacto de la dermatosis nodular contagiosa del bovino ha provocado la suspensión de la Feria Nacional de Ganadería y Agricultura.

La iniciativa está abierta a toda la ciudadanía, por lo que ASAJA Cádiz hace extensiva la invitación a su sede al público en general “Se trata de una actividad a la que se puede acudir con familia y amigos y degustar los manjares que ofrece el sector agroalimentario de nuestra provincia”.

La actividad se enmarca en el Proyecto ‘Puesta en Valor del Sector Agroalimentario de la Provincia de Cádiz’’, desarrollado por ASAJA Cádiz en colaboración de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, el cual finaliza el 15 de noviembre y tendrá continuidad en 2026, y cuyo objetivo es poner en valor, desde el punto de vista medioambiental y socioeconómico, el papel del sector agroalimentario y la labor que realizan los agricultores y ganaderos de la provincia de Cádiz.

A partir de las 13,30 horas y hasta las 19 horas, se abrirán los stands expositores de productos agroalimentarios de nuestra provincia (quesos, miel, vinos, chacinas, cervezas artesanas, etc), además de degustaciones de los mismos. Asimismo, habrá showcooking en directo y posteriormente se podrán degustar los platos elaborados: chicharrones de la Sierra, hamburguesas de retinto, Tacos al pastor y Delicias de Berenjena, además de poder degustar, sin coste alguno, los productos que están en exposición.

ASAJA Cádiz quiere agradecer a la Diputación Provincial y a su presidenta, Almudena Martínez, su apoyo decidido por el sector agroalimentario y por los agricultores y ganaderos de la provincia de Cádiz.