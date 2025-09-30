La feria gastronómica ‘Saborea el campo’ visita el día 18 El Bosque para poner en valor el sector agroalimentario en la provincia de Cádiz

ASAJA-Cádiz continúa desarrollando el programa “Puesta en valor del sector agroalimentario en la provincia de Cádiz”, en colaboración con la Diputación Provincial de Cádiz, en su segunda edición, con la celebración de varias acciones. La primera de ellas fue la Feria Gastronómica ‘Saborea el campo’ que se celebró el pasado 9 de mayo en Jerez de la Frontera y, en esta ocasión le toca el turno a la localidad serrana de El Bosque, donde el próximo sábado 18 de octubre se llevará a cabo esta feria gastronómica.

Se trata de una actividad completamente abierta y gratuita al público, pues su objetivo es promocionar los productos agroalimentarios de la provincia gaditana, así como su excelencia. Por ello, uno de los pilares fundamentales de ‘Saborea el campo’ son las degustaciones gratuitas para todos los asistentes. En esta edición, ‘Saborea el campo’ contará con la participación de una quincena de empresas que representan los productos agroganaderos de la provincia, entre las que se encuentran las siguientes: Quesos Granja Puerto Carrillo, Quesos El Bosqueño, Quesos Sierra de Ubrique, Chacinas El Bosque, Cervezas La Pulga, Los Remedios PICASAT, Mª José Álvarez, Obrador Artesanal, Miel El Bosque, Aromas de Medina, Bodegas Holgado, Cortijo de Jara, Vinos Santi Jordi e Ibéricos Grazalema.

EL OBJETIVO ES “ACERCAR LA POBLACIÓN URBANA AL MEDIO RURAL Y, SEGUIR DIFUNDIENDO LOS BENEFICIOS NUTRICIONALES DE LOS PRODUCTOS AGROGANADEROS DE LA PROVINCIA”

La Feria Agroalimentaria ‘Saborea el campo’ comenzará a las 12 del mediodía con un acto inaugural en el que participará Almudena Martínez, presidenta de la Diputación de Cádiz; Francisco J. Moreno, delegado territorial de Agricultura de la Junta de Andalucía, el alcalde de El Bosque, Rubén Corrales, y el presidente de ASAJA-Cádiz, José Pravia.

A continuación habrá tres ‘showcooking’ en directo a partir de las 12,30 horas. Uno, a cargo del chef ejecutivo de La Divina del Rosalejo, Antonio Galindo; otro por parte de Miguel A. Fraidia y Eloy Vázquez, responsables del Pub Andalucía de El Bosque. El último espectáculo gastronómico lo ofrecerá Pablo Brandón, de Brandon Tourist de Jerez.

Las degustaciones de productos comenzarán a las 13,30 horas, en las que los asistentes podrán probar platos elaborados con carne de retinto, quesos de la sierra, chacinas, vinos de Jerez, vinos de la tierra (tintos y blancos) o cervezas artesanas.

Esta actividad se ha concebido para “acercar la población urbana al medio rural y, seguir difundiendo los beneficios nutricionales de los productos agroganaderos de la provincia de Cádiz, al tiempo que ponemos en valor la magnífica labor que llevan a cabo nuestros ganaderos y agricultores, los verdaderos creadores y conservadores del territorio”.

ASAJA-Cádiz invita a la ciudadanía “a pasar una jornada festiva, contribuyendo a difundir y preservar nuestros valores gastronómicos tradicionales”, al tiempo que agradece “el apoyo decidido de la Diputación de Cádiz para que este programa continúe creciendo y enriqueciéndose, confiando además en que tenga muchos años de continuidad por delante y que esta cita de la Feria Gastronómica ‘Saborea el campo’, siga consolidándose en la provincia, al tiempo que agradece al Ayuntamiento de El Bosque y a su alcalde toda la colaboración prestada”,