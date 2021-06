ASAJA Alicante pide a agricultores y regantes que saquen al PSOE del Gobierno si quieren evitar el final de la agricultura

ASAJA Alicante se opone rotundamente a la propuesta presentada por el Ministerio para la Transición Ecológica sobre los planes hidrológicos de cuenca, en los que figura aumentar gradualmente el caudal ecológico del Tajo durante los seis próximos años y que supone la puñalada de muerte al Trasvase, ya que se verán reducidos 80 hectómetros cúbicos o, lo que es lo mismo, el 40% de las transferencias anuales. La organización agraria afirma que, o en los próximos comicios los empresarios agrarios y regantes se proponen sacar al PSOE del Gobierno, o se firmará el final definitivo e irrevocable de la agricultura de regadío en Alicante.

ASAJA Alicante afirma que Pedro Sánchez y el PSOE «van a arruinar a la agricultura alicantina con la decisión de aumentar los caudales ecológicos del Tajo». Una propuesta que viene meses gestándose por el Gobierno y que fue presentada ayer por el Ministerio para la Transición Ecológica en el marco de las actuaciones para los planes hidrológicos de cuenca, entre los que figura aumentar gradualmente el caudal ecológico del Tajo durante los seis próximos años.

ASAJA NO DUDA EN RECLAMAR A AGRICULTORES Y REGANTES A SACAR AL PSOE DEL GOBIERNO EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES

ASAJA Alicante considera que este hecho supone «una puñalada de muerte al Trasvase perpetrada con una hoja de ruta que supone el estrangulamiento lento y gradual del acueducto, ya que se verán reducidos 7 metros cúbicos en 2022; 8 metros cúbicos en 2026; y 8,6 metros cúbicos en 2027, lo que se traducirá en una merma de 80 hectómetros cúbicos o, lo que es lo mismo, el tijeretazo del 40% de las transferencias anuales». Por este motivo, la organización agraria pide a empresarios agrícolas y regantes que en los próximos comicios apuesten por expulsar al PSOE del Gobierno o será el final definitivo e irrevocable de la agricultura de regadío en Alicante.

«Ante el ataque atroz al sector agrario en la provincia de Alicante por parte del Gobierno con la decisión unilateral de acabar con el Trasvase Tajo-Segura, primero con la modificación de las reglas de explotación en Nivel 2 y, ahora, con el aumento gradual y mortal del caudal ecológico del Tajo hasta los 8,6 metros cúbicos por segundo en Aranjuez en el año 2027, no nos queda otra opción que pedir a agricultores, regantes y empresarios alicantinos que si quieren que el sector tenga alguna posibilidad en el futuro, en las próximas elecciones tenemos que sacar al grupo socialista del Gobierno, tanto del central, como de autonómico», afirma el presidente de ASAJA Alicante, José Vicente Andreu.

«Desde ASAJA Alicante no podemos consentir que un sector como el agrícola, que durante la pandemia ha demostrado ser esencial, que no ha dejado de trabajar ni un solo día para abastecer los supermercados españoles y europeos, del que dependen 45.000 empleos, más de 100.000 empleos indirectos, que el año pasado generó buena parte de los 935 millones de euros de exportaciones agrarias, y que contribuye con 1.400 millones (4%) al PIB provincial, una cifra que bajaría en un 2,8% si se reduce el agua para riego, desaparezca de esta manera y se utilice políticamente en un juego tan sucio, tan solo por complacer a varones del partido poderosos como Emiliano García-Page, el presidente de Castilla-La Mancha», denuncia el presidente de ASAJA Alicante.

Asimismo, Andreu se ha referido al discretísimo papel del President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, jugado en el problema del agua y lamenta la actitud complaciente, tímida e, incluso, insultante del jefe del Consell, del que asegura, «haber sido cómplice en las artimañas de su partido para quitarnos el agua a cualquier precio por un puñado de votos o las presiones en el seno de partido en Madrid».

José Vicente Andreu, que ha sido recientemente elegido como nuevo presidente de ASAJA Alicante, también ha afirmado que, «a pesar de que en mi primer discurso como principal representante de la organización dije que apoyaría a Puig en su lucha por el agua para la Comunitat, hoy reitero que vamos a ser muy críticos con él si no toma posturas tajantes con respecto a este tema, porque la forma de actuar del PSOE en la Comunitat nos resulta una burla y tomadura de pelo. Posturas que pasen por no tocar el trasvase, por apostar por el agua de los ríos y porque el agua de las desalinizadoras se contemple exclusivamente como un complemento puntual a nuestro déficit hídrico, no como fuente principal. Cualquier otra actitud o defensa del agua, supondrá tenernos en contra. Nos quitaron el agua del Júcar, han programado quitarnos la del Tajo, y está previsto dejarnos sin agua desalada de la desaladora de Torrevieja. Ese es el panorama que cierne sobre nuestra tierra y vamos a luchar para evitarlo, porque nos va la forma de vida y el futuro del Levante en ello», anuncia Andreu.