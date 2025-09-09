Arrancan las negociaciones para la nueva PAC: plantean 15 medidas clave para alcanzar una PAC que esté a la altura del momento y sea justa

En medio de esta tormenta perfecta, con la DANA o los graves incendios de este año en España, Europa inicia el debate con negociaciones para la nueva PAC que definirá el modelo agrario y alimentario que habrá hasta 2034. Este martes 9, Día Mundial de la Agricultura, desde la Coalición Por Otra PAC quieren recordar a quienes tendrán la capacidad de decidir la nueva propuesta de la PAC que deben apostar con decisión por la sostenibilidad económica, social y ambiental. Y por una agricultura y una ganadería con y para las personas. «Colocar a las personas en el centro de la PAC no es opcional, es una necesidad para garantizar la seguridad alimentaria, la salud pública y la vida en el medio rural», señalan desde la Coalición Por Otra PAC.

El proceso se inaugura este miércoles 9 con la votación en la Eurocámara de cuál es su posición respecto a la futura PAC. Se verá entonces si se distancia mucho de la propuesta presentada por la Comisión Europea (CE) el pasado 16 de julio.

Desde Por Otra PAC esperan que el Parlamento señale que el texto presentado por el comisario Hansen «no refleja la urgencia del cambio que exigen todas las voces. Agricultores, ganaderas y demás agentes de la cadena agroalimentaria, sociedad civil y personas consumidoras llegaron al consenso de que no es posible seguir como hasta ahora» durante el Diálogo Estratégico sobre el Futuro de la Agricultura de la UE«.

Para la Coalición, hay que lograr en negociaciones para la nueva PAC un cambio, «la PAC es una de las herramientas más efectivas porque se trata de la partida con mayor presupuesto de la Unión Europea (UE). Su capacidad para transformar el modelo agroalimentario y el entorno rural es enorme: puede hacerlo más justo, sostenible y resiliente, o perpetuar las desigualdades y la dependencia de prácticas que comprometen el futuro».

15 MEDIDAS CLAVES PARA MEJORAR LA NUEVA PAC

Las más de 50 entidades que forman parte de la Coalición han consensuado 15 propuestas clave para que las negociaciones para la nueva PAC estén a la altura del momento y defienda a un sector estratégico para España y para Europa. Entre ellas, se solicita:

Mantener el presupuesto y asegurar reglas comunes para evitar dumping social y ambiental.

Redistribuir las ayudas priorizando a explotaciones pequeñas, medianas y de alto valor ambiental y social, y aplicar capping y degresividad obligatorios.

Eliminar los derechos históricos, que perpetúan desigualdades, y acabar con subsidios perversos que dañan ecosistemas y recursos.

Apoyar el relevo generacional y a las mujeres rurales con medidas adaptadas, y mejorar la condicionalidad social para garantizar derechos laborales dignos.

Simplificar la burocracia sin reducir la ambición ambiental y social.

Destinar al menos el 50% del presupuesto a la transición ecológica, reforzar la condicionalidad ambiental y garantizar mecanismos de asesoramiento público.

Definir objetivos claros para sistemas alimentarios sostenibles, que aseguren alimentos sanos, asequibles y de calidad para todas las personas.

El texto que se empieza a negociar será el que moldee la PAC post 2027. Marcará el rumbo de la agricultura y la ganadería europeas durante casi una década. «Las y los responsables políticos tienen sobre sus hombros la responsabilidad de liderar un cambio de rumbo. De apostar por un modelo agrario justo, sostenible y centrado en quienes alimentan y cuidan el territorio», subraya la Coalición Por Otra PAC.