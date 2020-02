Tras el enfado del sector y la campaña mediática que ha tenido la noticia, la Delegación del Gobierno ha archivado el expediente que proponía una multa de 38.000 euros a un ganadero de Valdepiélago (León) por irrumpir supuestamente una de sus vacas en la vía del tren de Feve, en la línea León-Cistierna.

Según ha informado este miércoles el delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, a este ganadero la Agencia de Seguridad Ferroviaria ya le abrió un primer expediente por el mismo hecho con una multa de 800 euros.

“Como no se puede sancionar dos veces por el mismo hecho”, según ha explicado Javier Izquierdo, la Delegación del Gobierno ha decidido el archivo del segundo expediente, lo que se comunicará al ganadero afectado.

El sindicato ASAJA León advirtió en su día en un comunicado que el convoy afectado por la irrupción de la vaca en la vía no llevaba pasajeros a bordo, no descarriló ni sufrió daños aparentes, y el retraso que causó el incidente se calculó por la compañía en cuatro minutos.

Además, la organización agraria señaló que el ganadero no puede garantizar al cien por cien que los animales no invadan en un momento determinado la vía, como tampoco se evita que la invadan los animales salvajes, que son mucho más peligrosos todavía y frecuentes sus atropellos. Y no puede evitarlo ya que el diminuto tamaño de las fincas y el hecho de que sean de múltiples propietarios o de entidades públicas, hace imposible un vallado más consistente que los cierres actuales con hilo de alambre electrificada (pastor eléctrico).

El sector ganadero no se aparta de hacerse cargo de los daños que pueda provocar un animal que accidentalmente invada una carretera o una vía del tren, y para ello generalmente se tiene suscrito un seguro de responsabilidad civil de explotación, pero multas de esta envergadura (38.001 euros), que por otra parte no cubren los seguros, conllevan la ruina del ganadero y consecuentemente el cierre de la explotación. “Son un ataque más a los intereses de la España vaciada“, lamentaba la organización agraria.

(Foto: Archivo sin relación con la noticia)