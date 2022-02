Aragón ya está en un escenario muy preocupante de sequía y estudia ser la primera CCAA en adelantar los pagos de la PAC

El consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha informado este miércoles de que «técnica y administrativamente» en esta Comunidad «no cabe hablar de sequía», si bien reconoce que hay un escenario muy «preocupante» de sequía y estudia medidas como el adelanto de los pagos de la PAC, .

Así lo ha adelantado a los medios en un receso de una reunión con comunidades de regantes y la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), Francisco Rodríguez Mulero, preguntado por la sequía que afecta al país por la crisis climática.

Olona ha admitido que la situación «no pinta bien» y aunque no ha querido «alarmar» ni «adelantar acontecimientos» ha explicado, pero reconoce que hay escenario muy «preocupante» de sequía y que ya se están buscando vías a través de la Política Agraria Común «para que no nos pille».

En Aragón ha reconocido que todavía no se han tomado decisiones administrativas pero al igual que otros sectores como el de los regantes han comenzado a adoptar medidas preventivas, desde el Ejecutivo «dentro de la responsabilidad» también ha tratado de anticiparse a ese escenario de sequía que, no obstante, espera que no ocurra.

Y una de estas propuestas es adelantar el cobro de la PAC, una medida que «no se puede improvisar porque requiere un desarrollo normativo», ha recordado el consejero, quien también ha aludido a la preocupación en la Comunidad por la plaga de conejos que, junto con la sequía, «multiplica» los efectos negativos en el sector.

En este aspecto ha anunciado que se están identificando las zonas afectadas para adoptar decisiones que eviten que los agricultores puedan salir perjudicados por esta situación.

Cabe recordar que la Comisión Europea (CE) indicó este lunes que está explorando medidas dentro de la PAC cómo los adelantos de los pagos directos de la Política Agrícola Común y las ayudas al desarrollo rural podrían apoyar al sector agrario de España y Portugal ante la sequía que atraviesa la Península Ibérica.