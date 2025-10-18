Aragón niega que vaya con retraso en los pagos de la PAC, que comenzarán el viernes, y pide en Europa incluir la despoblación como criterio de ayudas

Tras la denuncia de la organización agraria AEGA de que el Gobierno de Aragón se retrasaría en los pagos del adelanto de las ayudas de la PAC, el Ejecutivo autonómico ha salido al paso asegurando que esta aseveración «es incorrecta», a la vez que anunciaba que los abonos comenzará el próximo viernes y que «será el primer año que se pague tan pronto». Asimismo, su presidente, Jorge Azcón, ha urgido esta semana al comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, a incluir la despoblación como variable en la Política Agraria Común.

La denuncia de AEGA, hecha pública este pasado jueves, indicaba que el Gobierno aragonés se retrasará la ejecución de los controles administrativos relativos a la Solicitud Unica PAC 2025 hasta fechas posteriores al 22 de octubre, alegando “imponderables” y la falta de actualización del sistema SGA.

Asimismo, pedían «transparencia inmediata sobre el nuevo calendario de pagos y reclamamos al Departamento de Agricultura que cumpla con los compromisos adquiridos, garantizando que los fondos lleguen a los profesionales del campo sin más demoras injustificadas».

Una demoras que ahora el Ejecutivo rechaza, ya que comenzará a abonar los pagos del adelanto desde el viernes de la semana próxima.

DEFIENDEN ANTE LA COMISIÓN EUROPEA QUE LA DESPOBLACIÓN DEBE SER UN CRITERIO DENTRO DE LA NUEVA PAC

Paralelamente a esta polémica, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, urgía esta semana al comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, a incluir la despoblación como variable en la PAC, en un encuentro que han mantenido en la Comisión Europea.

«Es muy importante que expliquemos en Europa qué es y que ocurre en Aragón. Hay que explicar que Aragón es una comunidad autónoma que tiene el 10% de la extensión de España, pero que, sin embargo, solamente aglutina el 3% de la población», ha expresado Azcón en declaraciones a los medios de comunicación.

Por ello, ha razonado, «igual que la despoblación, la orografía o el envejecimiento cuentan cuando las comunidades autónomas buscan la financiación de sus servicios básicos, la PAC tiene que tener en cuenta aquellas zonas de Europa, como Aragón, que tienen especiales problemas de despoblación. Y es que 13 de las 33 comarcas aragonesas tienen una densidad de población inferior a los 10 habitantes por kilómetro cuadrado».

El jefe del Ejecutivo autonómico ha valorado que, «si la política agraria común se recorta, será un drama para el campo en España, pero será especialmente sangrante y traumático para territorios como Aragón, que tiene problemas de despoblación». «Eso es lo que hoy le he explicado al comisario, que ha respondido que, evidentemente, era un argumento de suficiente pe