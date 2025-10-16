Anticipos de la PAC: Aragón incumple su promesa y retrasa más allá del día 22 los pagos mientras Castilla y León y Murcia comienzan a abonarlo

La Dirección General de Producción Agraria del Gobierno de Aragón retrasará la ejecución de los controles administrativos relativos a la Solicitud Unica PAC 2025 hasta fechas posteriores al 22 de octubre, alegando “imponderables” y la falta de actualización del sistema SGA. Este contratiempo implica un nuevo cambio en el calendario de pagos, que podría trasladarse incluso hasta el 30 de octubre, según ha denunciado AEGA. Mientras Castilla y León ha comenzado a abonar más de 498 millones de euros el primer día previsto para el adelanto de la PAC 2025, de la misma manera que Murcia que ha empezado a abonar los anticipos de la PAC sobre un total de 22,5 millones.

Desde la organización agraria aragonesa lamentan profundamente este retraso, «que vuelve a colocar a los agricultores y ganaderos aragoneses como los principales perjudicados por una administración que funciona lenta y mal, y que no cumple los plazos comprometidos con el sector».

Desde AEGA siempre han defendido los anticipos de la PAC «con o sin resolver las incidencias técnicas. El adelanto del pago de la PAC supone un respiro económico necesario para miles de explotaciones agrícolas y ganaderas que atraviesan un momento especialmente delicado, marcado por los altos costes de producción, la sequía y la inestabilidad de los mercados. El incumplimiento de los plazos no solo afecta a la planificación financiera de las explotaciones, sino que pone en evidencia la falta de previsión y de eficacia administrativa del Gobierno de Aragón en la gestión de los fondos europeos», aseguran.

Por todo ello, exige «transparencia inmediata sobre el nuevo calendario de pagos y reclama al Departamento de Agricultura que cumpla con los compromisos adquiridos, garantizando que los fondos lleguen a los profesionales del campo sin más demoras injustificadas. La poca agilidad y desinterés de la administración, en casos como el de la PAC, suponen un nuevo mazado a un sector constantemente castigado».

CASTILLA Y LEÓN INGRESARÁ DESDE HOY EL ADELANTO DE LOS 498 MILLONES DE EUROS A MÁS DE 49.000 AGRICULTORES Y GANADEROS DE LA COMUNIDAD

Por su parte, la Junta de Castilla y León ingresará en las cuentas bancarias de más de 49.000 agricultores y ganaderos de la Comunidad más de 498 millones de euros a partir de este jueves 16 en concepto de anticipo de la PAC 2025, convirtiéndose, una vez más, en una de las autonomías que realiza este abono el primer día autorizado por la Comisión Europea, correspondiente al 70 % de las ayudas directas por superficie.

Hay que recordar que, en la campaña actual, la Comisión ha autorizado pagos de hasta el 70 % de los importes con el objetivo de paliar las consecuencias derivadas de situaciones tales como los aumentos de los aranceles por parte de Estados Unidos, la guerra de Ucrania o los conflictos en Oriente Próximo.

Para efectuar el pago del anticipo, la normativa europea exige haber efectuado todos los controles administrativos y sobre el terreno. Por ello, los servicios técnicos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural han realizado el máximo esfuerzo en la adaptación de las actuaciones y controles que afectan a los datos directamente relacionados con el ámbito de la Comunidad Autónoma.

Asimismo, se ha hecho uso al máximo de las nuevas tecnologías y de la información disponible en el conjunto de bases de datos que configuran el sistema de gestión y control integrado en el pago de los anticipos de la PAC.

MURCIA TAMBIÉN SE SUMA A SER DE LAS PRIMERAS CCAA EN PAGAR EL ADELANTO EL PRIMER DÍA HÁBIL

También el Gobierno regional de Murcia ha iniciado este jueves el pago de los anticipos de las ayudas de la Política Agraria Común, según ha desvelado en un comunicado de prensa la Comunidad Autónoma.

“En los próximos días los agricultores y ganaderos tendrán en sus cuentas el dinero que les corresponde como beneficiarios de estas ayudas”, ha asegurado la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, quien también ha señalado que este año son 7.500 beneficiarios de las ayudas y recibirán un total de 22,5 millones.

Este año se ha incrementado en más de 4 millones de euros la cantidad total que van a recibir tras el esfuerzo que se ha realizado desde la Consejería para que estas ayudas lleguen a más agricultores y ganaderos”, añadió.

La consejera destacó que desde el Gobierno regional “seguimos trabajando para agilizar al máximo el pago de ayudas para que los profesionales del campo dispongan de más fondos con los que poder seguir adelante con sus explotaciones”.