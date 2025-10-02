Aprobados los importes unitarios provisionales de las ayudas asociadas a la ganadería para vacuno de carne, leche, ovino y caprino

El Fega, al igual que ha hecho con los importes de las ayudas asociadas a la superficie, ha publicado los importes unitarios provisionales de las ayudas asociadas a la ganadería para la campaña 2025: vacuno de carne, producción sostenible de leche, ovino y caprino.

Ayuda asociada para los ganaderos extensivos de vacuno de carne

El importe unitario provisional es de 88,968495 €/animal para las explotaciones ubicadas en la región España Peninsular y para el caso de región Peninsular con Razas Autóctonas el importe es de 97,865345€/animal. La asignación total es 186.610.000€

Ayuda asociada para la producción sostenible de leche de vaca

En la región España Peninsular el importe unitario provisional de las ayudas asociadas a la ganadería queda fijado en dos tramos: en el Tramo 1 son 157,960000€/animal y en el Tramo 2 se sitúa en 78,990000 €/animal. Para las Zonas de Montaña sucede lo mismo: en el Tramo 1 el importe es de 181,660000 €/animal y para el Tramo 2 el valor es de 90,830000 €/animal. La asignación total es 122.000.000€

Ayuda asociada para los ganaderos extensivos y semiextensivos de ovino y caprino de carne

En la región España Peninsular el importe unitario provisional queda fijado en 14,460000 €/animal. La asignación total es 131.620.000€

Ayuda asociada para la producción sostenible de leche de oveja y cabra

En la región España Peninsular el importe unitario provisional queda fijado en 12,490000 €/animal. La asignación total es 44.680.000€

Ayuda asociada para los ganaderos extensivos y semiextensivos de ovino y caprino sin pastos a su disposición y que pastorean superficies de rastrojeras, barbechos y restos hortofrutícolas

En la región España Peninsular el importe unitario provisional queda fijado en 10,280000 €/animal. La asignación total es 20.000.000€