Alertan de la grave situación de los cultivos por plagas de trips y araña roja y piden autorizar un uso excepcional de materias activas eficaces

La organización profesional agraria ASAJA Murcia ha denunciado que «el ataque de plagas en los cítricos y hortalizas es imparable» y que los árboles presentan síntomas como hojas retorcidas, brotes secos, ramas sin vida, floración casi inexistente por efecto del trips, y que luego la araña roja terminará por dañar la calidad de la escasa producción.En el caso de las hortalizas: los trips (especialmente Frankliniella occidentalis), la mosca blanca (Bemisia tabaci), la araña roja o la Tutta Absoluta son plagas muy dificiles de controlar con los medios de lucha fitosanitaria autorizados actualmente. Por eso, reclaman que se permita autorizar un uso excepcional de materias activas eficaces

Fuentes de ASAJA Murcia señalan que «la escasez de materias activas fitosanitarias autorizadas, junto con la proliferación de plagas importadas o favorecidas por importaciones, está dejando al agricultor «indefenso». Señalan también que la apertura de importaciones sin suficientes controles y los acuerdos comerciales (Sudáfrica, Argentina, Marruecos) agravan el riesgo de introducción de nuevas plagas».

AUTORIZACIONES URGENTES DE FITOSANITARIOS EFICACES

Además, estas mismas fuentes apuntan que «exigimos que se agilicen los procedimientos para autorizar el uso excepcional de materias activas necesarias para el control de trips y araña roja, así como otras plagas persistentes.Es necesario, ampliar el número de materias activas disponibles, porque con las existentes «escasas materias activas disponibles, provoca el efecto de ‘resistencia’ de los insectos» y debilita las plantaciones».

Además, desde esta organización indican que «el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de la Subdirección General de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal, tiene las competencias para la elaboración de los programas nacionales de prospección y de los planes de contingencia, así como autorizar usos excepcionales de determinadas materias activas eficaces, para la erradicación de las plagas persistentes. Y no lo está haciendo, dejando a los agricultores abandonados a su suerte, con productos fitosanitarios que no tienen casi efecto contra las plagas. Es necesario que el Ministerio se coordine bien con las Comunidades Autónomas y se autoricen temporalmente, aquéllos productos que eran eficaces y que tras un periodo razonable, desde su aplicación, no tiene efectos sobre la salud humana ni sobre el medio ambiente».

En este sentido, recuerdan que «las Comunidades Autónomas tienen competencias ejecutivas para aplicar las medidas en su territorio, y se deben coordinar con el Estado, pero las plagas no conocen de fronteras y se van extendiendo, por lo que, si el Ministerio no toma decisiones y no coordina con las regiones afectadas, el problema es cada vez mayor», añaden desde ASAJA.

«Esta indefensión de los agricultores ante las plagas, por no disponer de productos fitosanitarios, supone reducciones o pérdida total de las producciones, lo que unido al incremento general de los costes de producción y el abuso en los precios en campo de los productos agrícolas, está llevando a la mayoría de agricultores a una situación de crisis lo que condiciona la continuidad de su actividad y está impidiendo el necesario relevo generacional», comentan desde ASAJA Murcia.