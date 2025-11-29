Alarma total por las consecuencias de la peste porcina: Cuatro nuevos casos en jabalíes, un terció de la exportación porcina bloqueado y temor en todo el sector

Cuatro nuevo casos de peste porcina han disparado la alarma total en el sector. Cuatro jabalíes han sido hallados muertos por peste porcina africana (PPA) en la sierra de Collserola (Barcelona), en la misma zona en la que esta semana se encontraron los cuerpos de los dos primeros animales fallecidos por este brote, han informado a Efeagro fuentes del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Mientras el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este sábado que cerca de «un tercio» de los certificados de exportación de carne de cerdo están «bloqueados» por el brote de peste porcina.

Este brote de peste porcina, el primero que se detecta en España desde 1994, ha llevado al Departamento a crear un perímetro de seis kilómetros en torno al lugar en el que se encontraron los animales, al que se ha prohibido el acceso excepto para los residentes, y un segundo de veinte kilómetros, en el que se han prohibido las actividades al aire libre organizadas, como excursiones a pie o en bicicleta.

Esta medida afecta a un total de 76 municipios e incluye la sierra de Collserola, también la zona correspondiente al municipio de Barcelona. Para impedir la realización de actividades prohibidas, este fin de semana se ha desplegado en la zona un dispositivo de Agentes Rurales, Mossos y policía local.

Las citadas fuentes del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación han explicado a Efe que los cuatro nuevos casos aparecieron el mismo viernes en la misma zona en la que esta semana se encontraron los dos cuerpos de otros jabalíes, en las inmediaciones del campus de la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), en el municipio de Cerdanyola del Vallès, dentro de la sierra de Collserola.

PIDEN LA COLABORACIÓN CIUDADANA PARA EVITAR LA PRESENCIA DE JABALIS EN LA ZONAS ACOTADAS

En este contexto, la Generalitat ha pedido a los ciudadanos y a los ayuntamientos afectados extremar la limpieza de papeleras y contenedores; situar los comedores de gatos en lugares elevados y exteriores; no alimentar a los jabalís y cerrar las zonas de picnic hasta nuevo aviso.

Pide también a los ciudadanos y a los empleados municipales que, si encuentran un jabalí muerto, no lo manipulen y llamen al teléfono de emergencias 112.

«Pedimos responsabilidad y colaboración ciudadana para contribuir a la contención de la enfermedad», subraya la Generalitat, que ha expresado su apoyo al sector porcino.

INCERTIDUMBRE, MIEDO Y PETICIÓN DE MEDIDAS DRÁSTICAS PARA FRENAR LA POSIBLE EXPANSIÓN Y FRENAR LOS EFECTOS COLATERALES EN LAS EXPORTACIONES

El sector porcino español encara desde este viernes una etapa llena de incertidumbre para su millonario negocio exportador con la irrupción, tras más de tres décadas, de la peste porcina africana; un hecho que, por el momento, como ha asegurado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, cerca de «un tercio» de los certificados de exportación de carne de cerdo están «bloqueados» por el brote de peste porcina

«De los 400 certificados de exportación a 104 países, un tercio están bloqueados. Estamos trabajando para reactivarlos lo antes posible», ha detallado Luis Planas este sábado.

De momento, parece que China (principal cliente) aceptaría la regionalización. Es decir, sólo prohibirá previsiblemente la entrada de carne y productos cárnicos, proteína hidrolizada y «petfood» de origen porcino procedentes de la provincia d Barcelona, aunque sí vetará la entrada de tripas de porcino desde toda España.

El Gobierno estima que unas 14 industrias cárnicas de la provincia de Barcelona pueden verse afectadas por el bloqueo de la exportación porcina a China.

Mientras, el mercado de la UE «está abierto» ya que acepta la regionalización, ha recordado.

España factura más de 8.000 millones de euros al año por la exportación de productos del cerdo a 130 mercados, 1.000 de ellos obtenidos de sus ventas a China.