La que faltaba: confirmados los 2 primeros casos de peste porcina africana en España desde 1994 en dos jabalíes silvestres en Barcelona

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha confirmado este viernes 28 los dos primeros casos de peste porcina africana (PPA) en España desde noviembre de 1994, en dos jabalíes silvestres hallados muertos en Bellaterra (Barcelona).

Los positivos han sido detectados en dos jabalíes silvestres hallados muertos, el 26 de noviembre y notificados por los servicios veterinarios oficiales de Cataluña, ha precisado en un comunicado el MAPA.

Se trata de una enfermedad no zoonósica, es decir, las personas no son susceptibles a la infección ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos, ha precisado el MAPA.

En la Unión Europea (UE) está considerada como enfermedad de categoría A, por lo que los Estados miembros deben adoptar medidas precisas para lograr su control y erradicación lo antes posible en las zonas afectadas.

Así, el Ministerio ha solicitado al sector a que extreme todas las medidas de bioseguridad y vigilancia en las explotaciones de ganado porcino y jabalíes, y en el transporte de animales.

Además, ha recordado la obligación de comunicar a los servicios oficiales de las comunidades sobre cualquier sospecha que se detecte, tanto en jabalíes silvestres como en explotaciones de ganado porcino en todo el territorio nacional.

El ministerio ha añadido que, además,, se han iniciado ya las investigaciones sobre el posible origen de la enfermedad detectada en estos animales salvajes.

MÁXIMA PREOCUPACIÓN EN EXTREMADURA POR LOS DAÑOS QUE PROVOCÓ EN LAS DÉCADAS DE LOS 80 Y 90

La primera reacción a este anuncio ha partido de Extremadura, pese al foco inicial esté en Barcelona. Como señala la Unión Extremadura, esta enfermedad aparte del alto grado de contagio, «se agrava para el control de la misma en explotaciones extensivas cono las de cerdo ibérico en la región debido a la exposición de las ganaderías con la cabaña de jabalíes que expanden la enfermedad sin control». Las explotaciones estabuladas tienen una prevención más sencilla por evitar el vector de los jabalíes como contagio.

Hay que recordar los perjuicios que esta enfermedad produjo en la década de los 80 y 90 en esta Región que no pudo exportar los productos del cerdo ibérico ni habiendo pasado el periodo de curación.

El Ministerio de Agricultura ha convocado una reunión urgente para tratar el asunto y desde Extremadura tendríamos que solicitar un control de la enfermedad exhaustivo para evitar su propagación.

