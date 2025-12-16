Al Gobierno francés se le va de las manos las protestas de los agricultores, que vuelven a ocupar carreteras y bloquear fronteras

El Gobierno francés intenta apagar a toda costa «la mecha» de una nueva revuelta agraria, que ha prendido en el suroeste del país, epicentro de la dermatosis nodular contagiosa en el ganado bovino, con la visita a la región de la ministra de Agricultura,, Annie Genevard, y negándose a la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur). Unas protestas que están tomando las carreteras y bloquear fronteras, donde se recomienda a los camiones españoles evitar algunos pasos.

Genevard viajó a Toulouse coincidiendo con el inicio de la vacunación de entre 600.000 y un millón de animales para trazar «un camino de esperanza» para los ganaderos, que multiplican sus protestas desde hace días contra el sacrificio del ganado en las granjas donde se detectan casos positivos y han llevado a cabo cortes de carreteras y autopistas en el suroeste de Francia.

Pese a que la ministra se mostró abierta a estudiar las propuestas alternativas al sacrificio planteadas por algunos sindicatos, se mostró firme en mantener los protocolos actuales para luchar contra la enfermedad, ya que dieron sus frutos recientemente en Saboya, en el este de Francia, donde se logró controlar el virus.

«Tenemos que dar la esperanza de que vamos a vencer a la enfermedad y podemos hacerlo, como otros países lo han hecho y lo está haciendo España en este momento», dijo Genevard a la televisión BMFTV, al insistir en los tres pilares de la normativa comunitaria: sacrificios, vacunación y evitar desplazamientos de ganado.

La ministra se mantuvo firme al defender que «para evitar que esta enfermedad destruya a todo el rebaño, ha que combatirla con la máxima energía y eficacia», con un protocolo que definió como «sólido, eficaz y que protege», y que permite tener la situación «bajo control». El sindicato FNSEA, mayoritario, sí apoya esta estrategia.

«Gracias a los sacrificios realizados hasta la fecha, que representaron el 0,02 % del rebaño francés, hemos protegido a casi toda la cabaña», afirmó, pero reconoció que para los afectados es «una tragedia».

Confinar el rebaño, como piden algunos sindicatos agrarios, no le parece factible porque «no se puede confinar a las moscas» que transmiten la enfermedad, al tiempo que insistió reiteradamente en la consigna de evitar los desplazamientos de ganado.

SE MULTIPLICAN LOS CORTES EN LAS CARRETERAS Y BLOQUEOS DE FRONTERAS

Mientras tanto, el tráfico continúa con importantes interrupciones en el suroeste, donde los camiones procedentes de España deben dar la vuelta en la A63 cerca de Biriatou.

Desde el viernes 12 de diciembre, debido a la presencia de manifestantes y escombros en la carretera, el tráfico se ha visto interrumpido con varios cierres de autopistas.

La autopista A64 entre Toulouse y Bayona permanece cerrada al tráfico en ambos sentidos, al igual que el ramal de acceso a la autopista A645 y en el tramo norte de la A64, en dirección a Toulouse.

En la A63 en dirección a Burdeos, las autoridades locales han implementado medidas de gestión del tráfico para vehículos pesados, incluyendo un cambio de sentido obligatorio en el peaje de Biriatou y zonas de aparcamiento designadas entre Saint-Geours-de-Maremne y Burdeos.

También se están produciendo cortes en la A9, en el intercambiador de Vendargues (salida 29), y en la A89 en el peaje de Thenon, así como cerca de Périgueux, según Vinci Autopistas, que recomienda comprobar el estado del tráfico antes de viajar por el suroeste de Francia.