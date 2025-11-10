Agromuralla cumple diez años de reivindicaciones desde que los bajos precios de la leche sacaran a la calle a los ganaderos el año 2015

Los bajos precios de la leche sacaron a la calle en otoño del año 2015 a cientos de ganaderos y ganaderas con sus tractores. Aquellas protestas, que rodearon durante semanas a muralla de Lugo, fueron el germen de Agromuralla, que cumple 10 años de defensa del sector.

La asociación de ganaderas y ganaderos, que cuenta en la actualidad con más de 400 socias y socios en las provincias de A Coruña, Lugo y Ourense, convirtiéndose así en la entidad más representativa del sector productor, continúa con la suya labor, fiel al espíritu que la hizo nacer, en la búsqueda de condiciones de vida dignas y precios justos.

La situación actual de precios de la leche es diferente a la de hace 10 años (el precio medio en Galicia en el mes de septiembre se situó en 52 céntimos, frente a los 28 de septiembre del 2015), garantizando la necesaria rentabilidad de las granjas.

Pero problemas como el cierre de explotaciones, la falta de relieve generacional, la excesiva carga burocrática o el endurecimiento de las normas ambientales siguen siendo los grandes retos que afronta la producción de leche en Galicia y enfermedades emergentes como la EHE o la Dermatose Nodular Contagiosa suman incertidume de cara a el futuro.

Quedan en este momento 5.011 granjas produciendo leche en Galicia (8.894 en el conjunto de España), prácticamente la mitad de las que había en el 2015 (9.238 en Galicia y 16.620 en España).

UNIÓN Y SOLIDARIDAD ENTRE GANADEROS

La unión y solidaridad entre ganaderos y la representación de sus intereses delante de la Administración fueron desde lo inicio y siguen siendo en la actualidad dos de los ejes principales de actuación de Agromuralla, que este año, tras los devastadores incendios forestales sufridos en verano en la provincia de Ourense, centró sus esfuerzos en suministrar a los ganaderos de las zonas afectadas comida para sus animales, al igual que había hecho en el año 2017 la explotaciones de los Ancares.

Hasta el momento ya han sido entregados 27 camiones de rollos y pacas de silo y hierba seca a ganaderos de Monterrei, A Mezquita, A Rúa, Manzaneda, A Pobra de Trives, Chandrexa de Queixa y Quiroga, una labor que continuará durante todo el invierno. El forraje fue donada por socios de Agromuralla y otros ganaderos no socios y transportada con la colaboración de camioneros y empresas del sector del transporte.

ACTO PÚBLICO EL VIERNES 21 DE NOVIEMBRE

Para celebrar sus 10 años de vida, Agromuralla celebrará el próximo viernes 21 de noviembre un acto público bajo el lema El papel de los productores en la alimentación: desmontando bulos alimentarios, que busca concienciar al consumidor de los beneficios de introducir productos lácteos y cárnicos en la dieta y de la labor positiva sobre el territorio, el medio ambiente y la fijación de población en el mundo rural de las explotaciones agroganaderas.

Este acto tendrá lugar a las 11 de la mañana en el Salón de Actos del Edificio Administrativo de la Xunta de Galicia en Lugo, en la Ronda de la Muralla, epicentro de las protestas del año 2015 que dieron pie al nacimiento de Agromuralla.

En la mesa redonda participará el doctor Manuel Viso, médico y divulgador científico, autor del libro Supersanos; Emilio Gómez, periodista de la cadena Cope en Andalucía, documentalista y divulgador del medio rural; la deportista Elba Garfella, jugadora del equipo de baloncesto femenino Duran Maquinaria Enseñanza y medalla de oro con la Selección Española sub 20 en el Campeonato Europeo celebrado en el año 2022; y José Luís Pérez Barreiro, ganadero productor de leche de la Pastoriza y presidente de Agromuralla.