Acusan al Gobierno de enfrentar a los agricultores por el agua por no haber sabido hacer una gestión eficaz de la misma

ASAJA Castilla-La Mancha ha criticado que el Gobierno quiera enfrentar a los agricultores en vez de buscar soluciones a los problemas de agua que existen en el país por una mala gestión aplicada durante años.

Así se ha pronunciado la organización agraria después de ver cómo se manifiestan los regantes de Levante ante la amenaza de un recorte del volumen del agua del trasvase Tajo-Segura, mientras en Castilla-La Mancha los políticos se enfrentan para sacar rédito político sin acordarse del Pacto del Agua.

Por eso el secretario general de ASAJA CLM, José María Fresneda, ha explicado que “ahora tienen la mejor oportunidad para poner en valor el Pacto, porque no se trata de recortar unos cuantos hectómetros cúbicos, se trata de que en Castilla-La Mancha necesitamos agua con la que producir los alimentos que consume la sociedad. Sin embargo, en vez de centrarse en esta premisa, se enfoca el debate entre desalación o trasvase, e incluso, en la defensa de los caudales ecológicos” hasta enfrentar a los agricultores..

“EL AGUA SÍ TIENE SOLUCIÓN, NO ASÍ, LOS QUE ESTÁN AL FRENTE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA, QUE RESPONDEN A OTROS INTERESES QUE NO SON PROFESIONALES”

Por eso, ha exigido “que se abandone el debate estéril del agua que se marca en función de los votos y se trabaje en proporcionar a los agricultores y ganaderos de la región las mismas garantías que tienen en otras autonomías en las que la gestión del agua rentabiliza sus explotaciones”.

La organización agraria ha recordado que esta región es cuenca cedente y, como tal, tiene prioridad. En este sentido, ha aludido a la Llanura Manchega, que incluye buena parte de la provincia de Ciudad Real y los pueblos manchegos de Toledo, Cuenca y Albacete, y no se cubre su histórico e injustificable déficit hídrico.

Por este motivo, Fresneda ha recalcado que “el agua sí tiene solución, no así, los que están al frente de la administración del agua, que responden a otros intereses que no son profesionales, sino políticos. Ahora mismo hay un modelo de enfrentar a los agricultores y de criminalizar al agricultor permanentemente, y pagan las consecuencias los productores castellano-manchegos que llevan años haciendo grandes esfuerzos por ahorrar en este recurso”. En este sentido, ha recordado que “también se olvidan de los jóvenes que se quieren incorporar, porque sin agua, no hay garantías de que sus proyectos sean rentables”.

ASAJA CLM ha insistido en que es necesaria la comunicación de agua a través de las infraestructuras. Se necesitan fondos y partidas concretas destinadas a la creación de infraestructuras en esta región, sin condicionantes para el sistema productivo y sin olvidar que se trata del sector primario, básico para el desarrollo socioeconómico de la región.

Por último, refiriéndose a la administración regional, el secretario general ha pedido que, “trabaje dentro de sus competencias, pero que no dificulte en las tomas de decisiones y defienda los intereses del sistema productivo de la región”.