Acuerdo para empezar a sacrificar los cerdos sanos de las granjas cerca del foco de la peste tras hallar un matadero dispuesto a hacerlo

El Gobierno catalán ha llegado a un acuerdo con representantes del sector porcino para empezar a sacrificar a partir de la próxima semana los cerdos sanos de las granjas situadas en la zona de vigilancia del foco de la peste porcina en Barcelona, han informado fuentes del sector.

La medida afecta a unos 30.000 cerdos de las 39 granjas que se encuentran en el perímetro de vigilancia de 20 kilómetros para evitar la expansión del foco de peste porcina detectado en jabalíes en la sierra de Collserola, en Barcelona.

Según han informado representantes del sindicato agrario Asaja y de la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña al término de una reunión con representantes del Govern, se ha encontrado ya un matadero que acepta sacrificar estos cerdos.

En la reunión han participado por parte del ejecutivo catalán el conseller de Presidencia, Albert Dalmau; el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, y la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat.

A RÍO REVUELTO… LOS AMBIENTÓLOGOS DEFIENDEN AHORA QUE LA CRISIS DE LA PESTE PORCINA EVIDENCIA LA IMPORTANCIA DEL LOBO

La crisis de la peste porcina africanaevidencia «la importancia del lobo en el equilibrio de los ecosistemas en España», ha afirmado este viernes la Asociación de Ambientólogos de La Rioja (ADALAR).

Esta asociación, en un comunicado, ha añadido que desde su proyecto DIPALOGA, dedicado a mejorar la coexistencia entre los lobos y la ganadería extensiva en La Rioja, «se observa con preocupación el riesgo creciente de entrada de la PPA».

Ha subrayado que el lobo ibérico es, en la Península, el principal depredador natural del jabalí, especie que actúa como vector fundamental en la transmisión de esta enfermedad.

En su opinión, un ecosistema con poblaciones de depredadores, como el lobo ibérico, tiene más capacidad para regular brotes, amortiguar crisis y mantener procesos ecológicos, que favorecen también a la ganadería extensiva y al conjunto del territorio.