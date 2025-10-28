5.296 millones en pagos directos de la PAC en 2025: 1 de cada 5 euros está vinculado a los eco-regímenes que pueden desaparecer con la nueva PAC

Los pagos directos de la PAC con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (Feaga) alcanzaron los 5.296,62 millones de euros en el ejercicio 2025, entre el 16 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de este año, y representan el 87,63% de lo pagado en el anterior. Destaca que uno de cada cinco euros está vinculado a unos eco-regímenes que, como denunciaba este lunes el ministro Planas, pueden desaparecer o, cuanto menos, perder toda su importancia con la nueva PAC.

Así figura en el último informe del Fondo Español de Garantía Agraria (Fega), en el que detalla que de esos 5.296 millones, el importe abonado más abultado es el correspondiente a la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad (2.369,88 millones).

En los pagos directos de la PAC le siguen los relativos a los eco-regímenes (1.114,74 millones), la ayuda a la renta asociada (664,30 millones) y la complementaria a la renta redistributiva (492,45 millones).

Los pagos más importantes desde que se inició este ejercicio han sido realizados por la comunidad autónoma de Andalucía (1.325 millones de euros), Castilla y León (964,93 millones) y Castilla la Mancha (710,37 millones).

En cuanto al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), desde el inicio de este ejercicio el pasado 16 de octubre y hasta el 30 de septiembre, los pagos de este «segundo pilar» de la PAC para los agricultores y ganaderos españoles han sido de 1.506,81 millones de euros.

Por medidas con cargo al Feader, los pagos más cuantiosos son los correspondientes a inversiones en activos físicos (675,70 millones); inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques (233,67 millones) y la ayuda para el desarrollo local del programa Leader (165,09 millones).

PAGOS FEAGA ACUMULADOS – EJERCICIO 2025 (Del 16 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2025) CC.AA. Y FEGA Euros % / Total Ejer.2024 ANDALUCÍA 1.325.002.459,96 88,32 ARAGÓN 445.715.660,52 96,05 ASTURIAS 66.630.800,79 102,20 BALEARES 37.326.925,23 96,79 CANARIAS 256.563.088,41 97,66 CANTABRIA 47.117.371,28 98,19 CASTILLA-LA MANCHA 710.368.718,20 92,12 CASTILLA Y LEÓN 964.925.672,78 98,25 CATALUÑA 259.534.622,27 84,28 C.VALENCIANA 126.499.860,63 85,06 EXTREMADURA 526.657.097,49 96,80 GALICIA 179.344.453,85 99,42 MADRID 44.481.455,12 96,72 MURCIA 96.768.355,16 65,83 NAVARRA 114.035.102,67 90,87 PAÍS VASCO 45.781.519,87 90,63 LA RIOJA 36.114.398,32 71,62 FEGA 4.746.713,14 36,95 TOTAL 5.296.614.275,69 92,04

Fuente: Fega