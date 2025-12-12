30 Aniversario: Cooperativas Agro-alimentarias de Sevilla demanda agua en la provincia como palanca de crecimiento del sector

Las cooperativas Agro-alimentarias sevillanas han revalidado, un ejercicio más, su competitividad empresarial pese a las circunstancias adversas del sector acontecidas a lo largo del presente ejercicio 2025. Así ha quedado patente en la Asamblea General de Cooperativas Agro-alimentarias de Sevilla, celebrada en la capital hispalense, hasta donde han acudido los representantes de las 80 entidades federadas para celebrar en común el 30 aniversario de la entidad y donde se ha demandado agua en la provincia como palanca de crecimiento del sector.

Durante la Asamblea, se ha realizado un repaso de los acontecimientos que han marcado el año que termina y se ha presentado el balance económico, con la aprobación de las cuentas anuales. Así, las cooperativas sevillanas han alcanzado un volumen de negocio de 1.432 millones de euros en 2024, un 29% más respecto a 2021.

El presidente de la federación provincial, Gabriel Cabello López, ha querido tener un cariñoso recuerdo a todos sus antecesores, es decir, quienes han sido presidentes en los 30 años de historia de Cooperativas Agro-alimentarias de Sevilla, y ha agradecido también el trabajo realizado por los técnicos y gerente de la oficina provincial.

Respecto al balance de 2025, Gabriel Cabello ha destacado que ha estado marcado por muchos retos para las cooperativas: falta de agua, dificultad para encontrar mano de obra, subida de costes, imposición de aranceles, nueva propuesta de reforma de la PAC, problemas sanitarios en cultivos y ganadería, etc. A este respecto, el presidente ha señalado que para hacer frente a todas estas barreras “necesitamos tener una federación fuerte y unida, en la que el apoyo de nuestras cooperativas y de su base social sea el mejor trampolín para seguir avanzando”.

Entre todos esos retos, Gabriel Cabello ha querido resaltar uno: la problemática del agua, explicando a continuación que “sólo con recursos hídricos garantizados en cantidad y calidad podremos seguir creciendo el día de mañana”. Por ello, ha pedido a las cooperativas sevillanas no desistir en el mensaje de la necesidad de que lleguen inversiones hídricas a la provincia, trasladando la importancia del agua para el sector agroalimentario “cada vez que haya oportunidad”, ha enfatizado.

El presidente ha subrayado el “enorme potencial de crecimiento” que tienen las cooperativas agroalimentarias, el modelo que “mejor reparte la riqueza en su territorio”. Por ello, ha pedido a los presentes que crean en lo todo lo que están haciendo y que sigan trabajando por crecer, por dimensionar sus empresas, porque “las oportunidades que le podremos dar a nuestros agricultores y ganaderos cuando desarrollamos estructuras que permitan no sólo la sostenibilidad ambiental y social, sino también la económica, son enormes”.

A continuación, el gerente de Cooperativas Agro-alimentarias de Sevilla, Enrique Sanz, ha hecho una radiografía de los principales sectores en la provincia, explicando que la entidad vela por los intereses de las cooperativas adheridas, asesorándolas en materia normativa, de innovación y de mercados, “pues entendemos que la única forma de lograr rentabilidad es mediante la incorporación de valor añadido a los productos, a través de la industrialización, la inversión en I+D+i y la comercialización”, objetivos que sólo podrán lograrse “a través de cooperativas fuertes y bien dimensionadas”, ha recalcado.

En este sentido, el presidente de la oficina provincial, Gabriel Cabello, ha señalado que, en lo que respecta a ganar tamaño a través de integraciones y fusiones de cooperativas a lo largo de 2025, “hemos hecho los deberes”. Afirmación que ha apoyado con ejemplos como la fusión entre Las Palmeras de El Trobal y Maribáñez-Adriano (Los Palacios y Villafranca); o a la integración de la cooperativa de primer grado Sor Ángela de la Cruz en Agrosevilla (La Roda de Andalucía). Igualmente, ha destacado el modelo de Oleand Manzanilla Olive, que sigue creciendo, y ha adelantado un nuevo proyecto en torno a la cooperativa de zumos, Zuman.

SECTORES AGRÍCOLAS Y GANADEROS

A continuación, Enrique Sanz ha hecho una radiografía de los principales sectores. En cuanto a los cultivos herbáceos, la campaña de cereal ha estado marcada por rendimientos aceptables y calidad media, pero empañada por los problemas de mercado. Así, en la provincia ha crecido la superficie de trigo blando y triticale, en detrimento del trigo duro y la cebada. No obstante, los cultivos herbáceos continúan en la tendencia decadente, frente al olivar, que sigue en auge, con hasta 6.300 hectáreas más en la provincia.

Mejor situación para el cultivo del arroz. Sevilla ha cultivado toda la superficie, más de 34.000 hectáreas, un 43% más, gracias a unas dotaciones hídricas normales, tras cinco campañas consecutivas sin poder sembrar en su totalidad por falta de agua.

El algodón es otro de los cultivos de regadío con más tradición en la provincia de Sevilla. En este sentido, Enrique Sanz ha destacado la importancia de avanzar en la investigación de nuevas variedades y ha puesto en valor los convenios entre cooperativas y entidades como el Ifapa o la Red Andaluza de Experimentación Agraria (RAEA), destacando la incorporación de nuevos estudios-ensayos sobre calidad de algodón en el uso de distintos tipos de defoliantes y para la determinación de la mejor estrategia de control sobre la Earia.

En cuanto a las frutas y hortalizas, se ha continuado dando asesoramiento a las Organizaciones de Productores (OPs) en distintas materias, y destaca la participación de la oficina provincial en la constitución de la interprofesional andaluza de cítricos.

Respecto a la aceituna de mesa, se ha informado sobre la evolución de la campaña, así como de la normativa que afecta al sector (calidad, declaraciones obligatorias y etiquetado). Igualmente, se ha trasladado a las cooperativas un análisis de la situación de las balsas de efluentes, así como de los aranceles en Estados Unidos. En cuanto al sector del verdeo, destaca también la firma de un convenio de colaboración con el Ifapa para el estudio comparativo de variedades de aceituna de mesa. En cuanto al aceite de oliva, la oficina ha participado en el aforo de cosecha, y se han mantenido reuniones de trabajo sobre la normativa de envases y residuos.

Los sectores ganaderos también han tenido un año especialmente complejo, ante la virulencia de la lengua azul, en especial en las cabañas de ovino y bovino, con nuevos brotes en la provincia de Sevilla, en concreto, en la zona de Cantillana y Sanlúcar La Mayor; o con la alerta surgida recientemente por la Peste Porcina Africana que afecta a Cataluña.

Para finalizar, se ha hecho un repaso de las actuaciones realizadas por los distintos departamentos técnicos de la federación, en materia de formación, igualdad, innovación y PAC, entre otros. En este sentido, la federación ha vuelto a liderar el ranking de entidades tramitadoras de las ayudad PAC en la provincia de Sevilla.l.