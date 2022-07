Ya se empieza a notar el acuerdo para exportar cereal ucraniano, con bajadas leves en la lonja del Ebro

PORCINO: Se mantiene de nuevo la tendencia alcista de precios en la tablilla del porcino. La oferta sigue siendo limitada en un mercado que se ha adaptado a la demanda existente. Las altas temperaturas se hacen notar en las granjas y los pesos de los animales siguen siendo bajos. La demanda cuenta con el añadido del turismo, pero todavía sin el empuje final suficiente de la exportación a terceros países que permita conseguir subidas más generosas.

LECHONES: Se produce esta jornada de nuevo una ligera subida en la tablilla del lechón. La oferta de animales da muestras de una mayor operativa. La demanda se anima poco a poco, mientras ve que los precios del gordo continúan subiendo y que ocupa los huecos de las plazas vacías de los grandes.

AVES: Nueva semana de repetición y de ventas tranquilas, tanto en el vivo como en la canal, en la tablilla del pollo. Pesos a la baja y ligero aumento del número de animales en algunas zonas productoras. Cuesta conseguir el engorde óptimo de los animales debido a las altas temperaturas. La demanda se encuentra estable y se desplaza a la costa como consecuencia del aumento del turismo.

HUEVOS: Repetición en la tablilla de todas las clasificaciones tras las subidas de semanas anteriores La demanda continua estable, tanto para el consumo interno como para el extranjero. Debido a las altas temperaturas cada vez resulta más complicado el poder cumplir con los pedidos de tamaños grandes.

VACUNO: Repetición en todas las clasificaciones; machos, hembras y vaca. La oferta sigue corta y sin animales de peso pero es suficiente para la demanda actual. Las ventas en el mercado interior se encuentran estabilizadas y están pendientes de ver la posible repercusión por el incremento del turismo. La llegada de la ola de calor no anima el consumo. Las ventas a los mercados europeos sirven para seguir dando una salida a la oferta, no sin cierta dificultad, al aparecer otros precios más competitivos. La hembra sigue la tendencia alcista, pero no lo suficiente para repuntar. La exportación de los machos esta más parada, aunque se siguen realizando operaciones hacia países terceros y europeos.

OVINO: Se mantiene la estabilidad en el mercado del ovino con repetición en todas las cotizaciones. La oferta de animales aumenta ligeramente, pero sin incrementar el número de animales disponibles. Lenta salida de animales de peso pero, por el momento, suficiente para la demanda actual. El consumo interno se encuentra parado, sin que el incremento del turismo y las celebraciones de las fiestas locales se perciba en estos momentos. Sale algún barco para países terceros que sirve para animar ligeramente la demanda. La exportación es floja tanto a países terceros como a Europa. Hay esperanza en el incremento del consumo interno en las primeras semanas del próximo mes.