El presidente provincial de Asaja en Burgos, Esteban Martínez, ha denunciado este miércoles11 el “fraude” en la venta de lechazo, que se comete cuando en los mercados y grandes superficies se vende como autóctono el lechazo que viene de fuera de España.

Martínez ha asegurado que este producto ha entrado en España “sin control sanitario, o al menos sin las exigencias sanitarias que se piden a los ganaderos de la provincia”.

Martínez, en la presentación de la ‘Fiesta reivindicativa del lechazo’, ha pedido que se reconozca la “calidad de lechazo de la provincia y que haya un etiquetado claro” para que el consumidor conozca que el lechazo que compra realmente el que nace y se cría en la provincia.

Para los ganaderos de Burgos, “las medidas que se exigen son muy estrictas”, algo que desde Asaja entienden pero exigen que sean iguales para los productos que llegan de fuera.

Por esta razón, desde Asaja, quieren seguir luchando por “unos etiquetados claros”; algo que ya han conseguido en el mercado de la leche, que desde inicios de este año se conoce claramente su procedencia.

Asimismo, el presidente provincial de Asaja ha afirmado que el sector ovino vive con altibajos principalmente porque “es el peor pagado” y ha añadido que ni los precios de la leche ni de la carne “están suficientemente compensados para lo que exige y requiere esta actividad”

Por ello, ha advertido que las explotaciones están cerrando, pero el número de cabezas no desciende, lo que supone que la tendencia es a la instalación de grandes granjas y no a las explotaciones pequeñas porque “la actividad (de estas) no es rentable”.

Martínez ha reclamado qué es obligación de todas las administraciones, especialmente el Gobierno central, establecer “los criterios de etiquetado correctos para no llamar engaño al consumidor en la venta de lechazo”.

La Fiesta del cordero y el lechazo de Burgos se celebrará en la localidad de Fresno de Río Tirón con la intención de que sea una cita reivindicativa, donde el año pasado se concentraron más de 400 personas.