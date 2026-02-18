Vuelve la preocupación al sector: piden que se intensifiquen los recursos para evitar que la PPA vuelva a salir del perímetro de la zona cero

Unión de Uniones, tras los nuevos brotes de peste porcina africana (PPA) que se han conocido recientemente fuera del perímetro, en Molins de Rei y Sant Feliu de Llobregat, insta al Ministerio de Agricultura a poner más medios para evitar que esto pueda ocurrir.

Unión de Uniones, que desde que se tuviese conocimiento del primer caso ha trabajado mano a mano con la Generalitat, a través de Unió Pagesos, y con el Ministerio, insiste en que hay que poner todos los recursos que sean posibles para que esto no vuelva a ocurrir.

La organización cree que la contención es lo primordial, más allá de saber cuál es el origen. Explica que es consciente de que la zona es complicada, boscosa y poblada, pero entonces habrá que adaptar las medidas a esta complejidad.

«Ya se ha cruzado la línea. Habrá que poner una nueva línea y más personal vigilando los puntos de paso y todos los recursos que sean necesarios para que esto no siga extendiéndose», comenta Rossend Saltiveri, responsable del sector porcino de Unión de Uniones.

DESACUERDO CON LA RETIRADA DE LA UME DE LA ZONA Y PIDEN SU CONTINUIDAD HASTA QUE NO HAYA QUEDADO VACIADA DE JABALÍES LA ZONA DE ALTO RIESGO

En este sentido, la organización manifiesta su desacuerdo con la retirada de la UME de la zona y pide su continuidad hasta que no haya quedado vaciada de jabalíes la zona de alto riesgo, y transcurra un periodo de vigilancia prudencial tras ello.

Unión de Uniones recuerda que hasta la fecha el sector porcino, desde el primer caso de la enfermedad, ya ha perdido alrededor de 412,78 millones de euros a nivel estatal, con todo lo que eso conlleva en términos de viabilidad de granjas e impacto en el comercio exterior, siendo Cataluña las más golpeada seguida de Aragón, Castilla y León y Murcia.

El sector porcino estatal aporta el 16-17% de la Producción Final Agraria y es un pilar fundamental para el desarrollo económico y el mantenimiento de la población en numerosas zonas rurales.

«Tenemos que ser firmes con esto. Es cierto que muchos factores pueden ser incontrolables, pero todo lo que lo que se pueda hacer, hay que hacerlo, y no se puede andar escatimando recursos»; añade Saltiveri.