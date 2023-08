Volatilidad en los cereales: esta semana el mercado nacional ha marcado una tendencia bajista y el internacional ha sido muy cambiante

¿Qué ha ocurrido con los precios en los últimos 3 meses? Han subido, aunque quizás no al nivel esperado. Desde Abastores el 5 de julio, el maíz cotizaba a 241€ en la Lonja de León, y un mes después se encuentra en 251€. Por su parte, el trigo de Burgos en Abastores cotizaba a 247€ el 3 de julio, y hoy se sitúa alrededor de los 252€. Tras la ausencia de una renovación del pacto de grano, el mercado experimentó un alza inicial, pero posteriormente cedió, lo que nos deja con subidas de más 10€ en el último mes.

Durante esta última semana, los precios han experimentado un retroceso en las principales lonjas nacionales, lo que ha mitigado la fuerte subida que se produjo la semana anterior después de los ataques a las infraestructuras de grano en el Danubio.

En el ámbito internacional, la semana no fue menos agitada. El cierre positivo del viernes seguido por un inicio en positivo el lunes crearon un ambiente de optimismo que no siguió durante la semana, pero que tampoco terminó bajando. Sin embargo, es imposible obviar el impacto de la reciente decisión de no renovar el acuerdo de grano, que ha convertido cualquier noticia proveniente del Mar Negro en un factor determinante para el mercado español.

Las lonjas nacionales, por un lado, han experimentado también una tendencia bajista descensos en sus cotizaciones, respondiendo a la tendencia bajista que se arrastró desde la semana previa. No obstante, algunas han optado por mantener sus precios invariables, reflejando así la volatilidad que caracteriza la coyuntura actual, sin una tendencia clara.

Profundizando en el análisis realizado por Abastores (app.abastores.com), se vislumbra una tendencia a la repetición en las bolsas internacionales y en la propia de Abastores, así como en algunas lonjas nacionales. En contraste, la lonja de Albacete se ha mantenido en sintonía con la tendencia a la baja. Aquí podemos ver el resumen de toda la semana: