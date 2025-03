Vinos con ‘doble denominación’ de origen: La DO Navarra presenta a las diez bodegas que componen la Selección Vinos D.O. Navarra 2025

La Ciudad de la Música de Navarra ha sido el escenario elegido para la presentación oficial de la Selección Vinos D.O. Navarra 2025, en un evento organizado por el Consejo Regulador. Un año más, se ha reconocido a diez bodegas cuyas referencias formarán parte de la representación de la Denominación de Origen Navarra a lo largo del año en diferentes actividades promocionales.

Durante el acto, se entregaron los diplomas acreditativos a las personas representantes de las bodegas elaboradoras de los vinos seleccionados. Entre ellos, Victor del Villar, vitivinicultor de Bodegas Castillo de Monjardín recogía el diploma por el vino blanco “Castillo de Monjardín Chardonnay 2024”; Fernando García, delegado comercial de Bodegas Príncipe de Viana, el del vino blanco con crianza “Príncipe de Viana Chardonnay 2024”; Raúl Ripa, enólogo y propietario de Quaderna Via, el del rosado “Be Bike Rosado 2024”; Iñaki Marzo, presidente de Bodegas San Martín, el del rosado con crianza “Alma de Unx Rosado 2024”; Edorta lezaun, gerente de Bodegas Lezaun, el de “Lezaun Tempranillo 2024”; Iñigo Urdiain, socio y responsable de ventas de Valdelares Bodega y Viñas, el de “Valdelares Tinto Crianza 2022”; Mario Bellido, gerente de Bodegas Malón de Echaide, el del tinto de Garnacha “Entrega Garnacha Roble 2022”; Mª Luisa Janices, propietaria y gerente de Bodegas Beramendi, el del tinto varietal “Beramendi Merlot Crianza 2021”; Koteto Ezkurra, delegado de ventas de Bodega Inurrieta, el del tinto coupage “Altos de Inurrieta Reserva 2020” y Roberto Lozano Melero, enólogo de Bodega Marqués de Montecierzo, el del blanco dulce “Emergente Dulce Moscatel 2024”.

La Selección Vinos D.O. Navarra 2025 ha sido elaborada mediante una cata a ciegas llevada a cabo por un jurado externo compuesto por profesionales del panel de cata de la revista especializada «Mi Vino». En total, se han evaluado más de ciento sesenta referencias de más de cuarenta bodegas de la denominación, seleccionando los vinos más puntuados en las siguientes categorías: Vino Blanco D.O. Navarra, Vino Blanco D.O. Navarra con crianza, Vino Rosado D.O. Navarra, Vino Rosado D.O. Navarra con crianza, Vino Tinto D.O. Navarra Añada, Vino Tinto D.O. Navarra con crianza, Vino Tinto Garnacha D.O. Navarra, Vino Tinto D.O. Navarra Varietal, Vino Tinto D.O. Navarra Coupage y Vino Dulce D.O. Navarra.

El evento contó con la presencia de José María Aierdi, consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, y David Palacios, presidente del Consejo Regulador D.O. Navarra, quienes participaron activamente en la ceremonia de entrega de los diplomas. La velada también tuvo un toque musical con la actuación de un sexteto de acordeón y cuerda del alumnado del Conservatorio Superior de Música de Navarra. Posteriormente, los asistentes pudieron catar los vinos seleccionados y disfrutar de su calidad.

En su intervención, David Palacios destacó la importancia de este reconocimiento: «Este acto es la puesta de largo de nuestra selección de vinos y un reflejo de la riqueza y excelencia de nuestra denominación. Para las bodegas seleccionadas, supone una gran oportunidad y un escaparate excepcional gracias a la intensa actividad de promoción nacional e internacional que llevamos a cabo».