Ven frívolo que la Junta andaluza pida un desembalse del pantano del Agrio para que el río Guadiamar tenga agua al paso de los romeros

En una carta dirigida al presidente de la Junta de Andalucía, la Fundación Savia muestra su preocupación por la crítica situación de sequía y las altas temperaturas que se está sufriendo en Andalucía, con terribles consecuencias para muchos andaluces por las medidas restrictivas que se están imponiendo por lo que ven frívola la petición de desembalse del pantano del Agrio al río Guadiamar para que el río tenga agua al paso de los romeros.

En su opinión, l»os expertos son claros ante las dramáticas dificultades que estamos sufriendo a corto plazo y el anunciado fenómeno del “El Niño” no va a mejorar la situación según las previsiones. La organización pide responsabilidad ante crisis climática, directamente relacionada con la sequía que estamos padeciendo».

Por eso, lamentan que el nuevo anuncio de petición de desembalse del pantano del Agrio al río Guadiamar para que el río tenga agua al paso de los romeros, en opinión de Savia, les resulta, en cierta medida, “frívolo”, “nos parece un desagravio y una falta de respeto con los miles de agricultores que tienen restringido el uso, con los ganaderos que no tienen para dar de beber a su ganado, con los vecinos que tienen cortada el agua”.

El Presidente de la Fundación Savia, Francisco Casero, denuncia que “el argumento de reivindicación del caudal ecológico” es una premisa que llevan reclamando de forma reiterada y que se ha “denostado y subestimado en demasiadas ocasiones”, y solicita que se “defiendan los caudales ecológicos siempre”.

Otro de los anuncios realizados por Bonilla son las medidas que tomará la administración en septiembre si la tendencia no cambia, pero, la Fundación Savia recuerda que, teniendo en cuenta que el verano es la época más seca y calurosa del año en Andalucía, resultaría extraño que las reservas de agua mejorasen, y le cuestionan “por qué no se adoptan medidas desde hoy mismo, frenando y disuadiendo del uso no imprescindible y lúdico del agua en Andalucía”.

La preocupación de la entidad es creciente, “estamos en situación de emergencia climática y ahora de emergencia hídrica” y por eso piden «una gestión consecuente con la realidad que estamos viviendo, cuidando de los recursos que aún tenemos y destinándolos a actividades básicas y necesarias».