Vaticinan que finalmente habrá una cosecha oleícola un 30% menor de lo previsto con, de nuevo, precios en origen a la baja

El sector del olivar cierra un año récord en la comercialización de aceite de oliva aunque marcado por la caída de los precios en origen, una tendencia que se puede mantener porque la cosecha actual será un 30% menor a la prevista, según la organización agraria COAG Andalucía.

Los datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) han confirmado el vigor del mercado oleícola, como demuestra que la última campaña de comercialización culminó con un balance final histórico: salieron de las almazaras más de 1.426.000 toneladas de aceite, una cifra superior a la producción total de la campaña, que fue de 1.419.000 toneladas.

Sin embargo, este éxito comercial ha contrastado de forma paradójica con la evolución de los precios percibidos por los agricultores.

«A pesar de la fuerte demanda que vaciaba las bodegas, el año estuvo marcado por una sostenida caída de los precios en origen, el principal factor para la rentabilidad de los productores», indica la COAG en su balance del sector oleícola del último año.

Esta tendencia a la baja, que llevó las cotizaciones por debajo de los 3,5 euros/kilo, «desafiaba toda lógica de mercado: en un escenario de demanda récord que agotaba las existencias y el valor en origen se desplomaba, un fenómeno que desde COAG denunciamos como una distorsión artificial de la cadena de valor».

La tendencia a la baja de los precios ha encontrado otros factores, desde la vecería natural del olivo tras una buena campaña hasta las olas de calor de mayo que dañaron la floración y, de forma crítica, la ausencia de lluvias en los meses decisivos de septiembre y octubre.

«Esta situación ha llevado a muchos olivares de secano a un estado límite, con aceitunas arrugadas, momificadas, negras o directamente cayéndose, afectando incluso a fincas de regadío, lo que trae una cosecha notablemente inferior a la esperada, añadiendo tensión al mercado», expone la COAG.

INSISTEN EN LA COMPETENCIA DESLEAL DE LA LLEGADA DE ACEITE DE TÚNEZ «NO SUJETO A LAS MISMAS Y ESTRICTAS REGLAS EUROPEAS»

Esta organización ha mostrado su preocupación por la competencia de importaciones libres de aranceles, como el contingente importado desde Túnez.

«Una competencia desleal ya que permite la entrada de producto no sujeto a las mismas y estrictas reglas europeas de producción y trazabilidad, a lo que se une la preocupación por una falta de trazabilidad y un posible reetiquetado como aceite europeo», indica la COAG.

Túnez incrementó sus exportaciones en más del 40 % en la campaña 2024/2025, con más de 200.000 toneladas enviadas a la UE hasta agosto, y España ha sido su principal importador en algunos momentos, como en agosto de 2025, representando casi el 40 % de las exportaciones tunecinas.

El Gobierno tunecino ha aprobado una declaración conjunta para estabilizar los precios y favorecer su comercio internacional fijando precios para su virgen extra de 10 dinares (unos 2,93 euros) por kilogramo en la almazara.

Este hecho, según la COAG, «puede tensionar aún más a la baja los precios en los principales países productores de Europa, con España a la cabeza».