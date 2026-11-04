Varios colectivos convocan una concentración en defensa del medio rural en Camarena (Toledo) para el 15 de noviembre

Diversos colectivos preocupados por el abandono del mundo rural han convocado una concentración en la localidad toledana de Camarena bajo el lema «Por el medio rural y la tradición», con el objetivo de reivindicar la importancia del mundo rural, sus raíces y la conservación de las tradiciones.

El acto tendrá lugar el próximo domingo 15 de noviembre, a las 17:00 horas, en la Plaza Virgen de la Caridad, frente al Ayuntamiento de Camarena (Toledo) y se llevará a cabo, salvo decisiones administrativas, con la campaña electoral ya en marcha.

Con esta cita, los convocantes pretenden poner de relieve el valor del medio rural como elemento fundamental de la identidad histórica, social y cultural de nuestros pueblos, así como la necesidad de preservar sus costumbres, sus formas de vida y su legado tradicional.

La concentración se presenta como una llamada a defender las raíces de los pueblos, la continuidad de sus tradiciones y el protagonismo del mundo rural frente a los desafíos que afronta en la actualidad.

Los convocantes invitan a participar en esta convocatoria a todos aquellos españoles que comparten la defensa de la tradición y del medio rural.

DATOS DE LA CONVOCATORIA:

Acto: Concentración por el medio rural y la tradición.

Fecha: Domingo, 15 de noviembre de 2026.

Hora: 17:00 horas.

Lugar: Plaza Virgen de la Caridad, frente al Ayuntamiento.

Localidad: Camarena (Toledo).