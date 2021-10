Varios centenares de maiceros protestan por la propuesta de la PAC que provocará “una reducción brutal de la superficie sembrada»

Varios centenares de cultivadores de maíz de ASAJA CyL, principalmente de las provincias de Salamanca y León, protestaron este viernes 15 de octubre frente a las puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación contra el propósito del organismo de imponer severas restricciones para esta producción en el Plan Estratégico nacional para la nueva PACque afectará directamente a los maiceros..

ASAJA Salamanca y ASAJA León han fletado varios autobuses de agricultores y maiceros afectados para acudir a Madrid. La concentración, que comenzó a las 12 del mediodía y se extendió durante casi dos horas, reunió a varios centenares de productores, acompañados por los responsables nacional y regional de ASAJA, Pedro Barato y Donaciano Dujo, respectivamente, así como por presidentes de las provincias más afectadas, como Juan Luis Delgado por Salamanca o José Antonio Turrado y Arsenio Garcia Vidal, por León.

Las limitaciones que propone el Ministerio, y en especial la imposición en la condicionalidad reforzada de la rotación de cultivos a nivel de parcela, además de prácticas marcadas en los ecoesquemas, se traducirán en “una reducción brutal de la superficie sembrada de maíz, cuando no del abandono definitivo en algunas zonas, de una producción en la que nuestro país es deficitario y que estaba arrojando buenos resultados, tanto agronómicos como de sostenibilidad, en los regadíos de Castilla y León”, apuntan desde ASAJA Castilla y León.

“Nos parece una cabezonería más de este Gobierno que no hace más que atentar contra el sector productivo de este país. No pedimos dinero ni beneficios agronómicos, sólo que nos dejen trabajar como estábamos haciendo, ya que no está demostrado que sea perjudicial que cultivemos maíz dos años seguidos en una misma parcela”, sentenció el presidente de ASAJA Salamanca, Juan Luis Delgado.

Según los datos de la Junta de Castilla y León, Salamanca es la segunda provincia, tras León (75.648), con más hectáreas dedicadas al maíz: 17.452. Además, León ostenta el cargo de primera productora de España de este cultivo.